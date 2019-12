Rövidpályás gyorskorcsolya vk

Liu Shaolin újabb győzelme 500 méteren

A váltóval olimpiai bajnok Liu fivérek a negyeddöntőben azonos futamban szerepelve "kéz a kézben" jutottak tovább, míg az elődöntőben egyaránt futammásodikként. Emiatt a fináléban Liu Shaoang a harmadik, bátyja pedig a negyedik, legkülső pályán indulhatott.



Előbbi nagyszerűen kapta el a rajtot, azonnal megelőzte Abzal Azsgalijevet, kisvártatva pedig a világcsúcstartó Vu Ta-csinget is, azonban az élen korcsolyázva egyensúlyát vesztette és kicsúszott. Esése annyira megzavarta riválisait, hogy a kazah szintén bukott, de a kínai sem tudott tökéletes ívet korcsolyázni, ezt pedig kihasználta Liu Shaolin, aki átvette a vezetést, amelyet a célig nem is engedett ki a kezéből.



Újabb győzelmével növelte előnyét a szám vk-pontversenyében Vu előtt, míg testvére a mostani harmadik helyével feljött harmadiknak a ranglistán. A szám harmadik magyar indulója, Oláh Bence a pénteki selejtezőben búcsúzva a 26. helyen végzett.



A nők sprintszámában Jászapáti Petra és Kónya Zsófia is a negyeddöntőben esett ki, előbbi a 11., utóbbi a 13. helyen zárt. A győzelem a kanadai Kim Boutiné lett, aki eddig a legrövidebb távon százszázalékos: amikor elindult, mind a négy alkalommal diadalmaskodott.



A leghosszabb, 1500 méteres versenyen a nők szerepeltek jobban. Sziliczei-Német Rebeka, Bácskai Sára Luca és Lockett Deanna is azonos elődöntőbe kapott besorolást. Az ausztrál születésű versenyző bukott és nagyon beverte a fejét, emiatt újra is indították a futamot, amelyben már nem állt rajthoz, a másik két magyar közül viszont Sziliczei-Német nagyszerű versenyzéssel másodikként fináléba jutott, Bácskai pedig harmadikként a kisdöntőbe. Az egyéniben először finalista Sziliczei-Német végül nyolcadik, Bácskai 13., míg Lockett 15. lett. A férfiaknál már a pénteki selejtezőben búcsúzott Varnyú Alex és az amerikai születésű Krueger Cole, előbbi a 32., utóbbi a 40. helyen zárt. Ezen a távon mindkét nemnél dél-koreai siker született Kim Alang és Li Dzsune Szeo révén.



Az olimpiai és Európa-bajnok 5000 méteres férfiváltó Liu Shaolin, Liu Shaoang, Oláh, Krueger összeállításban megnyerte elődöntős futamát az oroszok előtt, így fináléba került. A 3000 méteres női stafétát viszont sárga lappal nemcsak a futamból, hanem a versenyből is kizárták, mivel esés után a bírók szerint akadályozták a többi csapatot. A 2000 méteres vegyesváltók küzdelmét a hollandok nyerték, a magyarok a pénteki negyeddöntőben búcsúzva a 11. helyen végeztek.



Vasárnap az 1000 méteres mellett még egy 500-as versenyt rendeznek, valamint a férfi és a női staféta döntőire kerül sor. A magyarok immár sorozatban 26 vk-állomáson nyertek érmet.