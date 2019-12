Siker

Fair Play-díjat kapott a magyar férfi kardválogatott

Az emlékezetes budapesti világbajnoki döntő - a dél-koreaiaktól elszenvedett egytusos vereség - után tett sportszerű nyilatkozatáért fair play díjat vehetett át a magyar férfi kardcsapat a Nemzetközi Vívó Szövetség (FIE) lausanne-i gáláján.



A júliusi vb-n a férfi kardcsapatok fináléjában az ázsiaiak 45-44-re győztek - ezzel sorozatban harmadszor lettek világbajnokok -, de az összecsapáson több vitatott ítélet született, a döntő után a bírói testület fel is mentette a vb-re vonatkozóan a további munkavégzés alól a közreműködő zsűripárost.



A hazai szövetség honlapja felidézte, hogy a döntőt követő sajtótájékoztatón az újságírók bíráskodással kapcsolatos kérdést is feltettek, amire a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi Áron így reagált: "Természetesen voltak kétes találatok, de nem emiatt kaptunk ki, nem szeretnénk erre fogni a vereséget". Ezután csapattársaihoz fordult, és kérdésére Szatmári András, Decsi Tamás és Gémesi Csanád is megerősítette ugyanezt.



A FIE illetékesei már akkor jelezték, hogy sportszerűnek tartják a nyilatkozatot, és a csapat tagjai utóbb meghívót kaptak a közgyűlést követő gálavacsorára, ahol Aliser Uszmanovtól, a nemzetközi szövetség elnökétől vehették át a fair play díjat.



Ugyancsak díjazott lett a világranglista élén végző - Andrásfi Tibor, Bende Bence, Koch Máté, Nagy Dávid alkotta - junior világbajnok férfi párbajtőrcsapat. Ezt az elismerést Csampa Zsolt, a magyar szövetség elnöke vett át.