Úszás

Hosszú Katinka szakított edzőjével, egyedül készül fel az olimpiára

"Az idei világbajnokságon megingott a bizalmam az edzőmben, mert úgy éreztem, hogy nem akarja annyira a győzelmet, mint én" - indokolta döntését szerdai közleményében Hosszú Katinka, aki a dél-koreai Kvangdzsuban 200 és 400 méter vegyesen győzött.



"Az elmúlt hónapokban próbáltam túllépni ezen az érzésen, de az alapprobléma továbbra is fennállt. Árpiról az együtt töltött idő alatt számomra kiderült, hogy nem tud felnőni a feladathoz. Több figyelmet vártam tőle szakmailag és emberileg is, ezért nincs visszaút. Az olimpiai felkészülés hajrájában nem vállalhatom fel még egyszer azt a terhet, hogy valakit a hátamon vigyek" - írta Hosszú Katinka.



Hosszú - aki már a jövő heti, glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságra is Petrov Árpád nélkül utazik - kijelentette, egyedül készül fel a tokiói ötkarikás játékokra, munkáját az edzéseken az Iron Swim stábja segíti majd.



"Megkérem a kollégákat, hogy mérjék az időt, de én leszek az edző, ami azt jelenti, hogy vállalok minden felelősséget. Az edzéstervet már úgyis régóta magamnak írom, pontosan tudom, hogy milyen felkészülésre van szükségem. Az eltökéltségemmel sincs gond, minden nap nyolc-tíz órán át tréningezek, ha kell, akkor szinte az ájulásig hajtom magam. Eldöntöttem, hogy egyedül csinálom meg Tokiót, minden energiámat az olimpiai felkészülésre fordítom. Az edzőkérdést ezzel lezártnak tekintem, az ügyben további nyilatkozatokat nem teszek" - fűzte hozzá Hosszú Katinka.