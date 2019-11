Autósport

Rali Eb - Turánék győztek, Ingram az Európa-bajnok

A Turán Frigyes, Bagaméri László kettős nyerte a Nyíregyházán és környékén vasárnap véget ért rali Európa-bajnoki (ERC) idényzáró futamot, melynek végén a negyedik helyezett brit Chris Ingram, Ross Whittock duó szerezte meg a kontinensbajnoki címet. 2019.11.10 17:39 MTI

A szervezők a kedvezőtlen időjárási viszonyok és a korai sötétedés miatt az utolsó, 14. gyorsasági szakaszt törölték, a 13. etapon pedig az addig az élen álló, tavaly Eb-győztes Alekszej Lukjanuk, Alekszej Arnautov (Citroen C3 R5) orosz páros, valamint Ingramék is defektet kaptak, így a második idővel célba érő Turánék nyerték az Eb-futamot a Skoda Fabia R5-össel.



Ingram 141 ponttal lett Európa-bajnok, a Rally Hungaryn Turánék mögött másodikként végző Lukjanuk 132 ponttal másodikként zárt az Eb-pontversenyben is.



Az utolsó szakaszon győztes ír Callum Devine, Brian Hoy (Hyundai i20 R5) kettős harmadikként fejezte be a nyíregyházi viadalt, míg a Herczig Norbert, Ferenc Ramón (Volkswagen Polo GTI R5) duó ötödik lett.



Turánék a szombati első gyorsasági szakasz után még hetedikek voltak, ám a folytatásban nagyszerű időket autóztak, szombat estére pedig már a harmadik helyen álltak az összetettben. A Shell Helix Ultra csapatának párosa a vasárnapi folytatásban is gyorsan, türelmesen és taktikusan versenyzett, így az utolsó etap előtt már második volt, a hajrában pedig ki tudta használni a közvetlen riválisok defektjei miatt is adódó lehetőséget.



Turán, aki korábban világbajnoki futamokon is indult már, pályafutása során először nyert ERC-viadalt.



"Ez egyszerűen fantasztikus, először el sem hittem, amikor azzal hívott a csapatom, hogy nem harmadikak vagyunk, hanem elsők" - idézte Turán Frigyest a Rally Hungary sajtószolgálata. "Az utolsó gyorsasági előtt arra gondoltam, hogy a nehéz körülmények miatt erre már nincs szükségünk, de utólag bebizonyosodott, hogy ez is kellett a sikerhez" - tette hozzá a versenyző, aki szerint a győzelmet a Hankook gumiknak köszönhetik, mert ők azon kevese közé tartoznak, akik egyetlen defektet sem kaptak a hétvége során.



"Turán Frigyesék sikere fantasztikus eredmény, köszönöm nekik, hogy megmutatták, hogy a hazai ralisport az európai elithez tartozik" - mondta az MTI-nek Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke.



Rally Hungary, végeredmény (13 gyorsasági szakasz, 202,12 km, az élcsoport):

1. Turán Frigyes, Bagaméri László (Skoda Fabia R5) 2:11:28.0 óra

2. Alekszej Lukjanuk , Alekszej Arnautov (orosz, Citroen C3 R5) 33.7 másodperc hátrány

3. Callum Devine, Brian Hoy (ír, Hyundai i20 R5) 1:25.9 perc hátrány

4. Chris Ingram, Ross Whittock (brit, Skoda Fabia R5 Evo) 1:48.5 p h.

5. Herczig Norbert, Ferencz Ramón (Volkswagen Polo GTI R5) 3:12.3 p h.