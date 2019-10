Úszás

Hosszú Katinka és az ISL sztárjai gyerekekkel úsztak

Hosszú Katinka és a Nemzetközi Úszóliga (ISL) budapesti állomására érkezett további három világsztár csütörtökön együtt úszott a ferencvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola diákjaival. 2019.10.24 15:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Nagyon büszke vagyok arra, hogy Budapest is otthont ad egy fordulónak, mert rengeteg világklasszis úszó érkezett ide. Talán nem mindenki érzi át, de óriási dolog, hogy Ryan Murphy vagy éppen Michael Andrew egy magyar iskolába látogatott el" - mondta a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka.



A magyar úszó a látogatással kapcsolatban megjegyezte, fontos inspirálni a jövő generációját, egyúttal szeretnének visszaadni valamit abból, amit a versenysporttól kaptak, mert ez sokat jelenthet a gyerekeknek.



"A dallasi első fordulóban csapattulajdonosként duplán izgultam, a 200 méter pillangó után nem is vezettem le, hanem azonnal a lelátóra mentem szurkolni a társaimnak. Ez egy forradalmi sorozat, mert itt csapatok versenyeznek, azaz nemcsak magunkért, hanem a csapatunkért is úszunk" - mondta az ISL texasi állomásáról Hosszú, akinek csapata harmadik lett, s ezen szeretne javítani most hétvégén a magyar fővárosban.



Hosszú arról is beszélt, hogy csütörtök este egyeztetik az edzőkkel, ki melyik számban induljon, elsősorban a csapatának, az Ironnak az érdekeit nézik majd. Megemlítette, hogy ő Dallasban az elsőtől pontszámban alig elmaradva lett a harmadik legértékesebb úszó.



Az eseményen a diákok nemcsak aláírásokat gyűjthettek be a sztároktól, hanem kérdezhették is őket, így megtudták Hosszútól, hogy számára a Budapesten nyert vb-aranyai a legfontosabbak, kedvenc úszásneme mindig változik, de jelenleg a pillangó, vagy hogy a medáljait vödrökben gyűjti, évek szerint összeválogatva.



Az is kiderült, a szlovén Peter John Stevens kezdte a legkorábban az úszást, ő már háromévesen a medencében tempózott, az amerikaiak háromszoros olimpiai és világbajnoka, Ryan Murphy és Hosszú 4-5 évesen kezdte a pályafutását, míg a rövidpályán világbajnok amerikai Michael Andrew csak hétévesen. Murphy arról is beszélt, hogy az ISL-fordulónak is otthont adó Duna Aréna milyen fantasztikus helyszín, és a magyar közönség varázslatos hangulatot teremtett a két évvel ezelőtti vb-n, amelyen a váltóval ő is nyert két aranyat.



A rendezvény végén nyolc szerencsés gyerek váltóversenyt úszott a sztárokkal az iskola medencéjében: a három-három fiú és egy-egy lány mellé az egyik stafétába Hosszú és Murphy szállt be, míg a másik négyes Andrew-val és Stevens-szel egészült ki, végül utóbbi csapat győzött.