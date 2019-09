Egy szállodakomplexummal együtt

Átadták a gyáli sportcsarnokot

A létesítményben délelőttönként iskolai testnevelési órákat, délutánonként pedig a városban működő sportegyesületek edzéseit tartják - közölte a szombati ünnepségről az M1 aktuális csatorna.



A csaknem hárommilliárd forintos beruházást az állam 800 millió forinttal támogatta.



Szabó Tünde sportért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy a kormányzat igent mondott a város kérésére, és rendelkezésre bocsátotta a beruházáshoz szükséges forrásokat.



"Öröm látni, hogy az alapkő letételét követően másfél évvel már el is készült ez a gyönyörű szép, minden igényt kielégítő csarnok" - mondta.



Az államtitkár köszönetet mondott a tervezőknek és a kivitelezőknek, valamint az önkormányzatnak a támogató segítségért.



"Ez példaként szolgálhat más településeknek is, mert nem csupán álmodoztak róla, de meg is valósították" - emelte ki, hozzátéve, hogy az építkezés gyorsan és kitűnően valósult meg helyi vállalkozók közreműködésével.



"A város vezetésével teljes mértékben egyetértünk abban, hogy a sportnál nincs jobb nevelő hatás, és nincs semmi más, amivel megőrizhetjük és megtarthatjuk egészségünket. A sport ugyanis formálja a fizikumot, rendben tartja a keringési rendszert, de az életszemléletünket is, és az értékrendünket is rendben tartja. És ami a legfontosabb, a sportnál nincs nagyobb közösségteremtő erő" - mondta Szabó Tünde.