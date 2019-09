Siker

Kettős magyar győzelem a világ egyik legnehezebb ultramaratonján

Kettős magyar győzelem született idén Görögországban, a Spartathlon elnevezésű 246 kilométeres ultrafutó versenyen. A nők mezőnyében Maráz Zsuzsanna, a férfiak között pedig Bódis Tamás nyert.



Az Athén és Spárta között 1983 óta minden szeptember utolsó péntekén megrendezett verseny honlapja szerint az esztergomi futónő 27 óra 15 perc 12 másodperc alatt teljesítette a távot, és a férfiak közül is csak heten tudták megelőzni.



A távot leggyorsabban teljesítő Bódis Tamás ideje 23 óra 28 perc 37 másodperc. A második helyen Csécsei Zoltán, az ötödiken Simonyi Balázs végzett, Borbás Tibor pedig tizenkettedik lett.



Maráz Zsuzsanna tavaly is győzött, 2017-ben második, 2016-ban harmadik lett, a most másodszor induló Bódis Tamás pedig tavaly negyedik volt a Sportathlonon, amely a Pheidippidész nevű futár Hérodotosz által dokumentált futásának állít emléket.



A magyar ultrafutók közül korábban Lubics Szilvia háromszor, Bogár János és az amerikai színekben versenyző Nagy Katalin egyszer győzött a világ leghíresebb és egyik legnehezebb ultramaratonján.