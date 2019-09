Negatív rekordok

Éjféli maraton: 68 indulóból 28 feladta

A látványos külsőségek mellett megrendezett női maratonfutást a 68 indulóból 28 feladta a dohai atlétikai világbajnokságon. A szombat hajnali verseny így két negatív rekordot is hozott.



A katari emír megnyitóbeszéde és tűzijáték emelte a vb első éremosztó számának fényét. A Doha egyik látványosságának számító tengerparti Corniche sétány a gyönyörűen kivilágított felhőkarcolókkal a háttérben nagyszerű helyszín lehetett volna, ha nincs éjfélkor is 30 fokos meleg és több mint 70 százalékos páratartalom.



A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) szintén tartott a nem éppen ideális feltételektől, ezért is adott ki péntek délben közleményt, megerősítve, hogy megrendezik a 42,195 kilométeres versenyt. Egyben hangsúlyozta, hogy az indulókat hat hónappal korábban tanácsokkal látták el és részletesen tájékoztatták a várható körülményekről. A futók és szakemberek véleménye szerint azonban ilyen időjárásra és az éjféli időpontra együtt nem lehet felkészülni.



"Még soha nem futottunk maratont ilyen körülmények között" - nyilatkozott Haji Abillo Roda, az élmezőnybe tartozó etióp atléták edzője.



Az eredmény két rekord: a dohai lett a világbajnokságok történetének leglassabb maratonija (2:34:43 ó), és még soha ennyien nem adták fel a versenyt. Köztük olyan neves futók, mint a világranglistán negyedik, kenyaiból izraelivé lett Lonah Salpeter vagy az etióp Ruti Aga.



"Nem számítottam rá, hogy érmes leszek ilyen körülmények között" - vallotta be a címvédő Rose Chelimo, a kenyai születésű, bahreini atléta, aki másodikként ért célba a győztes kenyai Ruth Chepngetich mögött.



A női maraton még csak a kezdet volt a Corniche sétányon, a következő napokban a gyaloglók következnek. Szombaton a 23.30 órakor rajtoló 50 kilométeres gyaloglásban a két éve Londonban vb-ötödik Helebrandt Máténak és Venyercsán Bencének is meg kell majd küzdenie a nagy meleggel és a magas páratartalommal.