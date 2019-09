Labdarúgás

FIFA-gála - Díszpolgárrá avatnák Simonyifalván a Puskás-díjas Zsóri Dánielt

hirdetés

Az Arad megyei Simonyifalván (Satu Nou) díszpolgári címet készülnek adományozni Zsóri Dánielnek, a MOL Fehérvár FC labdarúgójának, aki hétfőn este, a nemzetközi szövetség (FIFA) milánói gáláján átvehette az év legszebb góljáért járó Puskás-díjat - közölte kedden a Maszol.ro portál.



Zsóri Dániel ugyan Nagyváradon született, más kötődése nincsen a partiumi városhoz. Az Arad és Bihar megye határán fekvő Simonyifalván nőtt fel, szülei ma is ott élnek. A falu közigazgatásilag Tőzmiske (Misca) községhez tartozik.



Haász Tibor, Tőzmiske polgármestere a honlapnak elmondta: várják haza a fiatal futballistát, akit méltóképpen szeretnének fogadni, és díszpolgári címet szeretnének adni neki. Az elöljáró szerint a falubeliek egy emberként szurkolnak Zsórinak, hogy épüljön fel a mostani könnyebb sérüléséből, váljon alapemberré a Fehérvár első csapatában, és meg se álljon a válogatottságig.



Zsóri Szilárd, Dániel édesapja a portálnak elmondta, maga is futballozott a helyi csapatban, 15 éve hagyta abba.



"Dani pici korától mindig rúgta a labdát. Negyedik osztály végén megkérdeztük tőle, hogy lenne-e kedve Békéscsabán focizni és tanulni. Egy hét gondolkodási időt kért, és a végén, ha nem is túl lelkesen, azt mondta, hogy megpróbálja" - idézték a büszke édesapát.



Zsóri Szilárd megemlítette, próbálkoztak Aradon is, de - ahogy fogalmazott - végül jó döntésnek bizonyult, hogy a falujuktól mintegy hetven kilométerre fekvő Békéscsabára vitték focizni a fiút. Szomorúan tette hozzá: mostanában már évente csak egyszer-kétszer találkoznak vele. Amíg Debrecenben focizott el-elmentek megnézni, de Székesfehérvárra már sokkal nehezebb eljutni.



Zsóri Szilárd azt is elmondta, a házukban van egy polc, amolyan dicsőségsarok, ott őrzik a Dani által szerzett érmeket, kupákat, kitüntetéseket. Hozzátette: a Puskás-díj is odakerül.



A román sajtó is tág teret szentelt Zsóri Dániel Puskás-díjának. A hírügynökségek és a lapok is megemlítették, hogy a fiatal labdarúgó Romániában született, és helyenként románnak is nevezték.