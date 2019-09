Siker

Rg vb - Magyar kvóta a Világjátékokra

Magyarország a Bakuban zajló ritmikus gimnasztika világbajnokságon kvótát szerzett a 2021-es Világjátékokra, azzal, hogy Pigniczki Fanni a 21. helyen végzett az egyéni összetett pénteki döntőjében. 2019.09.21 18:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint az összetett verseny első húsz helyezettje szerzett jogot az indulásra, de az Egyesült Államokból ketten is a legjobbak közé kerültek, így a rendező országnak automatikusan fenntartott helyet a következő versenyző nemzeteként Magyarország kapta. A Világjátékokat két év múlva az Alabama állambeli Birminghamben rendezik.



A nemzetközi szövetség (FIG) az olimpiai kvalifikációs listát is közzétette. Magyarország nem szerzett kvótát, de a feltöltési sorrend ötödik helyén áll Szlovénia, Grúzia, Japán és Üzbegisztán mögött. A kvalifikáció részeként a jövő évi világkupa-sorozatban három indulási jogot osztanak ki, és egy hely a 2020-as Európa-bajnokságon is szerezhető.



"Nagyon boldog vagyok a kvóta miatt, mert úgy utaztam ki a világbajnokságra, hogy minden percét élvezni szeretném. Ez szerencsére megvalósult a döntőben, különösen jó volt ott szerepelni. Szinte mindegyik gyakorlatom után jó érzéssel jöttem le a szőnyegről, úgy érzem, hogy minden tőlem telhetőt megtettem" - mondta Pigniczki Fanni.



A bakui világbajnokság szombati versenynapján mutatkozott be a Borsányi Patrícia, Földi Cintia, Kovács Jázmin, Németh Virág, Urbán-Szabó Mónika, Wehovszky Vivien összeállítású együttes kéziszercsapat. A magyarok három karikával és két pár buzogánnyal a 23. helyen végeztek (20,900 pont), öt labdával pedig a 17. helyet szerezték meg (23,850 ponttal). Így összesítésben 44,750 ponttal zártak, ami a 21. helyet ért.