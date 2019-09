Tragikus baleset

Motorcsónakos rekordkísérlet közben halt meg három ember a Velencei-lagúnán

Három ember életét vesztette a Velencei-lagúnán egy motorcsónakos rekordkísérlet közben.



A legénységet a sportágban világbajnok 76 esztendős olasz üzletember, Fabio Buzzi vezette, céljuk a Monaco és Velence közötti csúcs megdöntése volt, amikor mintegy 100 kilométeres óránkénti sebességgel védőgátnak csapódtak.



Buzzi mellett egy másik olasz és egy brit pilóta is életét vesztette az olasz hatóságok bejelentése szerint. A hajón tartózkodó negyedik személy, egy olasz férfi megsérült, de túlélte a balesetet.



Buzzi nagy sebességű motorcsónakokat tervezett és épített, és 1960 óta versenyzett. Számos rekordot tartott, köztük olyan nagy távolságú csúcsokat is, mint a New York-Bermudát 2012-ből.