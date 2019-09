Siker

Birkózó-vb - Lőrincz Tamás aranyérmes 77 kilóban - videó

A Bp. Honvéd olimpiai ezüstérmese, háromszoros Európa-bajnoka hétfőn kiváló birkózással, kemény küzdelemben kivívott, de magabiztos győzelmekkel verekedte át magát üzbég, ukrán és litván riválisán az elődöntőig, ahol a hazai Askat Dilmuhamedovot 1-1-gyel verve jutott a fináléba.



Az olimpiai kvótát már a négy közé kerülésével megszerző magyar hétfőn méltatta döntőbeli svéd riválisát, Alex Bjurberg Kessidist, aki bravúrokkal jutott fináléba. A nála egy fejjel magasabb görög származású kötöttfogásút "kellemetlen stílusú palinak" nevezte, aki mindenbe belekontráz, azt azonban elárulta, ha előzetesen választhatott volna, minden bizonnyal a svédet kérte volna ellenfélnek az aranycsatára.



A keddi meccs eleje a várt és megszokott kötöttfogású forgatókönyv szerint zajlott kemény állóharccal a szőnyeg közepén. Lőrincz igyekezett "kivenni" riválisa jobb karját, vagy betenni a kezét az ellenfél hóna alá, s ugyan erőfeszítéseit akció nem koronázta, a találkozó első, s mint utóbb kiderült utolsó intését Kessidis kapta (1-0).



A lenti helyzetben Lőrincz Tamás gyorsan fordított emelésre rendezkedett be. Onnan előbb sikerült Kessidis menekülési kísérletét megfognia, majd szépen átbillentette ellenfelét (3-0), közben tartotta a fogást és újra indított. A billentés megint sikerült (5-0), ám beragadt kicsit a svéd alá, aki sikeresen visszafogott, és tusveszélyes helyzetbe szorította őt. A helyzet magyar szempontból rendkívül ijesztő volt, de a 32 éves Lőrincz ki tudott fordulni, s csak két pontot hozott rajta ellenfele. Legalábbis az eredményjelző ezt mutatta - tévesen. Az akció közben, még a második billentés előtt ugyanis Kessidis lábat fogott, amiért a mérkőzésvezető - és Sike András szövetségi kapitány is - már jelezte a kétpontos intést. A bírói tanácskozás után aztán már 5-0 állt a táblán, s a lábfogásért a svédet újra leküldték.



Kessidis kérte edzőjét, hogy videóztasson, ám ezzel csak azt érte el, hogy öt helyett - a rossz challengért járó eggyel - hatra nőtt a hátránya. Ez azt jelentette, hogy lentről már egy kétpontos akcióval lezárhatja a meccset Lőrincz Tamás, amit egy előre billentéssel meg is tett (8-0 - technikai tus), majd diadalittasan fogadta a szőnyegre rohanó Sike Andrást és a magyar zászlóval köszöntötte a Barisz Aréna közönségét.



"El sem hiszem. Még nem tudom felfogni, annyira gyorsan történt az egész" - mondta óriási monoklival a szeme alatt az újságíróknak karrierje első világbajnoki címének megszerzését követően Lőrincz. "Az az igazság, hogy a meccs előtt nem éreztem magam kirobbanó erőben, nem voltam friss, de valószínűleg csak azért, mert két napja ma ettem először. A meccsen ez szerencsére nem látszott. A lenti helyzetben sikerült a rebúrt megtartanom, pedig próbált felállni. Nagyon sokat gyakoroltam idén az ilyen szituációt edzéseken. Elmondhatatlanul boldog vagyok."

Hozzátette, érezte, hogy szabálytalankodott a svéd, lábat fogott, akasztott is, így nem idegeskedett, amíg a döntésre várt, Kessidis - a magyar szerint meggondolatlan - challenge pedig nagyon jól jött neki.



"Nagyon nagy dolog, hogy az öcsémmel egyszerre tudtunk vb-döntőzni. Nagyon büszke vagyok rá, teljesen megérdemelte a vb-ezüstöt, jövőre az olimpián pedig megveri majd az ukránt, s remélem, mindketten érmesek leszünk" - mondta pillanatokkal azelőtt, hogy az őt köszöntő öccse, Viktor nyakába borult, majd percekig ölelték egymást.



Az olimpiai ezüstérmes, ceglédi születésű sportolónak ez a 13. dobogós helyezése világversenyről, amivel a sportágban magyar rekorder. Világbajnokságokon negyedik érmét nyerte, de most először sikerült aranyat begyűjtenie. A 2014-es vb-n harmadik volt, míg tavaly, illetve két éve második helyen zárt.



A magyar kötöttfogásúak három éremmel és két kvótával zártak a kazah fővárosban: vasárnap Korpási Bálint bronzérmet nyert az olimpia műsorán nem szereplő 72 kilogrammos súlycsoportban, míg hétfőn Lőrincz Viktor - kvótája mellé - ezüstöt a 87 kilósok között.