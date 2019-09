Labdarúgás

Magyar labdarúgó-válogatott - Minden játékos megérkezett Telkibe

A magyar labdarúgó-válogatott valamennyi játékosa megérkezett Telkibe, ahol a csütörtöki, Montenegró elleni barátságos és a jövő hétfői, Szlovákia elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésre készül a nemzeti együttes. 2019.09.02 20:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának hétfői beszámolója szerint utolsóként az Egyesült Államokból hazautazó Németh Krisztián és Baráth Botond, illetve a vasárnap bajnoki mérkőzésen szereplő Nagy Dominik, Kádár Tamás, Holender Filip trió futott be az edzőközpontba.



"Telkiben tartózkodik Nagy Ádám is, akinek jövő hétfői játéka bokasérülése miatt továbbra is kérdéses. A Bristol City középpályását a válogatott orvosi stábja kezeli, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány jövő héten számíthasson a játékosra. Nagy Ádám felépülése jó ütemben halad, de a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt továbbra sem lehet megmondani, hogy sikerül-e játékra kész állapotba hozni a szlovákok elleni meccsre" - olvasható az MLSZ tájékoztatásában.



Rajta kívül kihagyta a hétfői edzést Pátkai Máté, mivel nincs százszázalékos állapotban, valamint Korhut Mihály, aki egy korábbi kisebb sérülése miatt elővigyázatosságból kapott felmentést a munkavégzés alól.



A hétfői napot a vasárnap bajnokit játszó kerettagok regenerációval töltötték, a többieknek délután edzést tartott az olasz szakvezető. A hiányzók miatt egy "kölcsönjátékos" is a csapattal dolgozott: a szintén Telkiben edzőtáborozó U21-es válogatott védője, Szalai Attila segített be a felnőtteknél.



A magyarok három ponttal előzik meg a szlovákokat és a vb-ezüstérmes horvátokat, de mindkét rivális eggyel kevesebb mérkőzést játszott. Wales hátránya már hat pont, Azerbajdzsán pedig még nem szerzett pontot. Az ötösből az első kettő jut ki a részben magyar rendezésű Európa-bajnokságra, melyen három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendeznek Budapesten.