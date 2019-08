Cselgáncs-vb

Ungvári: fénykoromban sem lett volna kegyes ez a sorsolás

Az olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós főként a nehéz sorsolást emelte ki azután, hogy második mérkőzésén kikapott, így helyezetlenül zárt kedden a tokiói olimpiai kvalifikációs világbajnokságon. 2019.08.27 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Fénykoromban sem lett volna kegyes ez a sorsolás, mivel már a második fordulóban összetalálkoztam a súlycsoport meghatározó alakjával, aki szerintem meg is fogja nyerni a vb-t" - mondta az M1 aktuális csatorna különtudósítójának a 38 éves versenyző. "A mexikói ellen jól bemelegítettem, felszívtam magam, de aztán sajnos gyorsan beleszaladtam egy ucsimatába. Szerintem nem volt ippon, de ha nem adják meg, akkor se tudtam volna legyőzni őt ma" - tette hozzá.



A háromszoros vb-bronzérmes kifejtette, ha nyer, később a londoni olimpia döntőjében őt legyőző georgiai Lasa Savdatuasvilivel találkozik, akivel ugyancsak meggyűlt volna a baja.



"Tegnapelőtt érkeztem Japánba, szinte beestem a vb-re. Akklimatizációról így nem lehet beszélni, de ez is volt a terv, és jól rápihentem a versenyre" - mondta Ungvári.



Súlycsoporttársa, az újpesti Szabó Frigyes ugyancsak a második meccsén kapott ki az Európa-bajnok azeri Hidajet Hejdarovtól, miután háromszor intették.



"Az első intést nem tartottam jogosnak, mert összefogtunk a kezünkkel, így az ellenfelet is figyelmeztetni kellett volna" - kezdte összegzését az újpesti dzsúdós. "A harmadik intést 10-15 másodperccel a vége előtt kaptam, örültem volna, ha továbbmegy a meccs a golden score-ba, ahol esetleg egy dobással tud egyikünk nyerni."



A tavalyi budapesti Grand Prix-n bronzérmese sajnálja, hogy nem sikerült a második mérkőzése, mert úgy érzi, több volt benne.



Az 57 kilós Karakas Hedvig már a nyitókörben búcsúzott, miután a bolgár Ivelina Ileva egy indítást megkontrázva földre vitte őt, és vazaarival győzött.



"Belülről jónak éreztem a meccset, az elején majdnem eldobtam őt combbal, úgyhogy a hosszabbításban megpróbáltam még egyszer. Talán taktikusabb lett volna várni, hogy intés legyen, de az első meccs nekem mindig problémás" - mondta a 2009-ben vb-harmadik versenyző, majd rátért a hétórás időeltolódásra való átállásra.



"Azt próbáltuk ki, hogy a mérés napján reggel érkeztem meg, mert itt nagyon rossz a klíma, így inkább otthon, a klubomban töltöttem az utolsó hetet. Jó állapotban voltam, erősnek éreztem magam, sajnálom, hogy így alakult" - fűzte hozzá a BHSE 29 esztendős cselgáncsozója.