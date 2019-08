Siker

Kajak-kenu-vb - Bragato és Dombvári is döntős 500-on

A kenus Bragato Giada és a kajakos Dombvári Bence is bejutott a döntőbe 500 méteren a szegedi olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. 2019.08.22 16:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Kovács Tamás

A csütörtök délutáni középfutamok során csak ez a két magyar egység volt érdekelt, miután a Kárász Anna, Kozák Danuta kajakos duót, amely címvédőként indult fél kilométeren, előfutam-győzelme után kizárták.



Bragatónak, a tiszaújvárosiak Olaszországban született 20 éves versenyzőjének nagyot kellett küzdenie a továbbjutást érő harmadik helyért, az élen lapátoló orosz Kszenyija Kuracs mögött ugyanis négy hajó is pályázott a második és harmadik pozícióra. A magyar kenus nagyszerűen hajrázott, s ezzel sikerült megkaparintania a harmadik helyet, így készülhet a pénteki döntőre.



"Próbáltam megvalósítani a megbeszélteket azzal együtt, hogy hátszél van, és ez nekem nem igazán kedvez. A lényeg, hogy megvan a döntő, és remélem, hogy a fináléban meghúzogathatom egy-két nálam nevesebb versenyző bajszát. Bízom benne, hogy ott ugyanez a szél lesz, csak szemben. A maximumot szeretném nyújtani" - nyilatkozott a fiatal versenyző.



A doppingeltiltása után a nemzetközi mezőnybe a szegedi vb-n visszatérő Dombvári Bence ezúttal is meggyőző teljesítményt nyújtott, és a szerdai előfutam után a középfutamot is megnyerte. Taktikusan versenyzett, fél távnál még csupán a negyedik helyen haladt, ezután azonban "robbantott", s mindenkit maga mögé utasított, többek között a németek klasszisát, a tavalyi vb-n ezüstérmes Tom Liebschert is.



"Próbáltam tartalékolni a döntőre, de azért a legkeményebb középfutamban 95 százalékot kiadtam magamból. Jó érzés újra világversenyen versenyezni, ráadásul hazai pályán. A fináléban az lesz a döntő, hogy ki hogyan tudja kipihenni magát, milyen lesz a szél, és kinek hogyan sikerül a bemelegítés" - mondta a 26 éves magyar kajakos.



később:

paraverseny, döntők 16.30

előfutamok

16.50:

férfi C-4 500 m (Sáfrán Mátyás, Mike Róbert, Korisánszky Dávid, Bakó Tamás)

női C-2 500 m (Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső) - olimpiai szám női K-4 500 m (Gazsó Dorka Alida, Medveczky Erika, Csipes Tamara, Bodonyi Dóra) - olimpiai szám

férfi K-4 500 m (Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István) - olimpiai szám