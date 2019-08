Úszás

Hosszú Katinka egyik legnagyobb ellenfelének edzőjeként tér vissza Shane Tusup

hirdetés

Ismét úszókkal foglalkozik Hosszú Katinka egykori edző-férje, Shane Tusup. Az SzPress Sporthírszolgálat úgy tudja, ő fogja felkészíteni a 15 éves Bujdosó Zsombort, de Hosszú olasz ellenfelével, Ilaria Cusinatóval is együtt dolgozik majd.



Tusupról mostanában nem sokat lehetett hallani, a válás után leginkább induló golfkarrierjével került be a hírekbe.



Az SzPressz szerint viszont hamarosan bejelentik, hogy Tusup Olaszországba viszi a dunaharaszti klubban úszó Bujdosó Zsombort, erről már meg is állapodott a fiú szüleivel. Bujdosó és Tusup az Iron Swimben már dolgoztak közösen másfél évig. Bujdosó 400 vegyesen, 200, 400 és 800 gyorson is a legjobb magyar korosztályában.



Tusup tanítványa lesz az olasz Ilaria Cusinato is, aki a 2018-as Európa-bajnokságon két ezüstérmet szerzett. A 20 éves úszó kétszáz vegyesen csupán 8 századmásodperccel kapott ki Hosszú Katinkától.