Wladár: Kenderesit félig ledarálták, összeroppant

Jelentős változtatásokat vezet be az úszószövetség elnöke a vizes világbajnokság alatt történtek miatt.

Kenderesi Tamás szerdán elindult haza Dél-Koreából, várhatóan csütörtökön érkezik Budapestre. Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke a Hvg.hu-nak azt mondta: fizikailag igen, de lelkileg nincs jól a szexuális zaklatással vádolt úszó.



Wladár azt mondta, hogy két dolgot ígér: "nem fogunk hazudni, és megkapja a büntetését, amennyiben az jár neki."



Kenderesi ügyének szövetség általi tisztázása már hétfőn elindul: "Berendelem a jövő hét hétfőn meghallgatásra, azt követően pedig eldöntöm, hogy fegyelmi bizottság elé állítom vagy sem. Kilencven százalék, hogy igen."



Az elnök szerint az nincs benne a pakliban, hogy az úszót – alig egy évvel a tokiói olimpia rajtja előtt – eltiltják.



Wladár azt is mondta, hogy el fogja tiltani az összes versenyzőjét az esti bulizástól, a szórakozóhelyek látogatásától a jövőben. Ebben a halálos diszkóbaleset is szerepet játszott, de szerinte Kenderesi ügye még jobban megmutatta a sportolóknak, hogy a tetteiknek van következménye, és micsoda visszhangja lehet egy-egy ilyen esetnek.



"Ki akar belekeveredni egy ilyen helyzetbe? Most láthatják, hogy milyen könnyű elcsúszni egy banánhéjon. Mert Kenderesit félig ledarálták. Összeroppant."