Motorsport

Kovács Bálint mindkét hétvégi futamot megnyerte a gyorsaságimotoros német bajnokságban

A gyorsaságimotoros Kovács Bálint, a H-Moto Team versenyzője mindkét futamot megnyerte a Schleizben rendezett német bajnokság (IDM) Suzuki Cup kategóriájában. 2019.07.28 16:15 MTI

A tavaly összetettben ebben a géposztályban harmadik motoros csapata hírlevele szerint sikerei mellett a pole pozíciót is megszerezte, illetve övé lett a verseny leggyorsabb köre is, így "mindent vitt".



"A Suzuki Cup sorozat talán legnehezebb pályája a schleizi, és az itteni jó szerepléshez nemcsak tudás, hanem bizony szerencse is kell. Nagyon elégedett vagyok az egész hétvégével, amit a csapattal együtt remekül építettünk fel" - nyilatkozta Kovács az utcai futam után.



Kovács a szezonnyitón, a németországi Lausitzringen két harmadik hellyel kezdett, legutóbb a belgiumi Zolderben pedig egyszer győzött, ezzel az összetettben 107 pontja van, így 31-gyel előzi meg legközelebbi riválisát.



A német bajnokság két hét múlva folytatódik Mostban.