Motoros rablók támadtak az Arsenal focistáira - videó

Motoros bűnözőbanda próbálta meg elrabolni Londonban a Mercedest, melyben az Arsenal focistái, a német válogatott Mesut Ozil és a bosnyák válogatott Sead Kolasinac utaztak.



Az interneten terjedő videók szerint Kolasinac szembeszállt a késsel hadonászó bűzözőkkel, sőt, egyiküket meg is kergette.



Az Arsenal közleménye szerint mindkét játékos jól van.



Az ügyet vizsgálja a rendőrség, letartóztatás egyelőre nem történt.

Insane footage of Sead Kolasinac coming to blows with knife-wielding robbers who jumped Ozil's car. He chased them away before police could arrive - Ozil and his wife fled to safety at a nearby restaurant. pic.twitter.com/T7mzFRApWw