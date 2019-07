Siker

Vizes vb - Hosszú Katinka megvédte címét 200 méter vegyesen

A háromszoros olimpiai bajnok a hétfői döntőben 2:07.53 perces idővel csapott célba, megszerezve ezzel saját maga nyolcadik, a magyar úszósport 29. nagymedencés aranyérmét.



A 30 éves magyar versenyző vasárnap, az előfutamok során minden idők legjobb délelőtti idejét úszta (2:07.02), majd az elődöntőben is egyedüliként került 2:08 perc alá (2:07.17). Hétfőn a délelőtti előfutamokban a szám olimpiai bajnokaként visszalépett 100 méter háton, ezzel is jelezve, hogy célba veszi kazanyi, 2:06.12-es rekordját.



A rajt után a pillangót követően még csak a negyedik volt, a hát után viszont már másodiknak fordult, mellen pedig ellépett a mezőnytől. Nem volt kérdés, hogy gyorson már nem érik utol, a világcsúcs viszont nem volt elérhető közelségbe, de így is nagyon simán győzött.



Hosszú - aki sorozatban negyedszer nyerte meg ezt a számot - a magyar küldöttség második dobogósa a Koreai Köztársaságában, korábban a nyíltvízi úszók 5 kilométeres számában Rasovszky Kristóf diadalmaskodott.



Eredmények:

női 200 m vegyes, világbajnok:

HOSSZÚ KATINKA 2:07.53 perc

2. Je Si-ven (Kína) 2:08.60

3. Sydney Pickrem (Kanada) 2:08.70