Vívó-vb - Rekordok dőlnek Budapesten

Az indulók és a résztvevő országok számát tekintve is rekordot dönt a hétfőn kezdődő budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokság. 2019.07.10 01:30 MTI

A hazai szövetség honlapjának összegzése szerint a keddi helyzet alapján 115 ország 1068 vívója lép pástra a BOK csarnokban.



"Az eddigi csúcsot az előző, 2015-ös, moszkvai olimpiai kvalifikációs vb tartotta 899 vívóval és 100 körüli nemzettel" - írja a hunfencing.hu, amely kiemeli, hogy a nevezési határidő lezárult, a szabályok alapján ugyan apró módosulások még lehetnek, de ezektől függetlenül nagy csúcsdöntés születik.



Az előző, 2013-as budapesti vb-n még a 807-es indulói létszámot ünnepelték a szervezők, ehhez képest több mint 30 százalékos a növekedés. A kínai Vuhsziban rendezett tavalyi világbajnokságon pedig csak 770-en léptek pástra.



A szövetség honlapja kiemeli, hogy a résztvevő országok számának növekedésében komoly szerepe van a nemzetközi szövetség (FIE) elnökének, az orosz Aliser Uszmanovnak, aki saját alapítványából támogatja a vívás fejlődő országait többek között azzal, hogy ezeknél egy-egy versenyző költségeit fedezi a világbajnokságra. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy Arubából, Makaóból, Botswanából, Maliból, Nicaraguából, a Dominikai Közösségből, Bruneiből, Ecuadorból, a Virgin-szigetekről, Kamerunból és Togóból is érkezik vívó Budapestre.



Ami a fegyvernemeket illeti, a várakozásnak megfelelően a legnagyobb létszám férfi párbajtőrben lesz: egyéniben 229-en neveztek, csapatban 43 válogatott indul. A hunfencing.hu szerint ezek is új rekordok. A legnagyobb százalékos fejlődést azonban a tőr produkálja: hat éve Budapesten női tőrben 83-an, a férfiaknál 124-en indultak, ez a két adat most 145-re, illetve 190-re nőtt, ezzel a férfi tőr lett a második legnépesebb szakág.