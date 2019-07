Autósport

Veszprém-rali - Nyolcvan induló a szezon egyetlen murvás versenyén

Vasárnap rendezik a rali országos bajnokság idei egyetlen murvás versenyét, a Veszprém-ralit, amelyre a két kategóriában összesen 80 páros nevezett. 2019.07.05 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az abszolút összesítésben nagy előnnyel az élen álló Vincze Ferenc, Bacigál Igor kettős a szezon első három futamát megnyerte, így a megszerezhető 115 pontból 111-et gyűjtött. A Korda Racing Skoda Fabia R5-össel versenyző duója mögött 54 pontos hátránnyal az ugyanilyen autóval induló Balogh János, Holczer Dániel páros a második, míg a tavaly bajnoki ezüstérmes Turán Frigyes, Bagaméri László (Ford Fiesta R5) kettős a harmadik.



"Természetesen szeretnénk folytatni a sorozatunkat, de tisztában vagyunk vele, hogy most sokkal nehezebb dolgunk lesz, mint eddig bármikor, Veszprémben ugyanis legalább nyolc, kilenc páros esélyes a dobogós helyekre, így megjósolhatatlan a verseny végkimenetele" - jelentette ki Korda Erik, a Korda Racing csapatfőnöke.



Balogh Jánosék a tavalyi beállításaikat is elemezve, valamint "új utat keresve" próbálgatták a versenyautójuk viselkedését a murván.



"Egy pálya kivételével minden szakaszt a környékbeli lőtereken kell teljesítenünk, és ezek mindig komoly kihívást jelentenek mind a párosoknak, mind pedig az autóknak. Nagyon sok olyan pillanattal találhatjuk szembe magunkat, amelyekre az edzések alatt nem tudunk felkészülni, így együtt kell élnünk az autó minden rezdülésével, és az abroncsokra ügyelve kell közlekednünk, hiszen egy defekttel elszállhatnak a reményeink a jó helyezésre" - jelentette ki Balogh.



Turán Frigyes, a Shell Helix Ultra csapatának versenyzője szintén azt emelte ki, hogy a műszaki hiba elkerülése, illetve a gumik megóvása lesz a legfontosabb feladatuk.



"Technikai probléma miatt ezen a versenyen sokkal többet lehet veszíteni, mint a többi futamon, ezen kívül a megfelelő gumiabroncs kiválasztása, illetve a gumik megóvása is izgalmas feladat lesz, ugyanis 60 kilométert kell megtenni egy készlettel, ami a murvás pályákon komoly kihívás" - mondta Turán, aki tavaly harmadik volt a Veszprém-ralin.



A hivatalos program szombaton este kezdődik, akkor kerül sor a rajtsorrendről döntő kvalifikációs szakaszra, vasárnap pedig kilenc gyorsasági szakasz és csaknem 125 versenykilométer teljesítése vár a mezőnyre.