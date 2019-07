Siker

Universiade - Megvan az első magyar érem

Tóth Krisztián harmadik helyen végzett a cselgáncsozók 90 kilogrammos kategóriájában a Nápolyban zajló 30. nyári Universiadén, melyen ő az első magyar érmes. 2019.07.04 21:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nyitóünnepség magyar zászlóvivője az első mérkőzésén kikapott, a folytatásban viszont a bronzmeccsig küzdötte magát. A helyosztón a török Sismanlar Mert győzte le ipponnal.



"Sajnálom az első meccset, ahol tompa voltam. Ez annak is köszönhető, hogy járatkésés miatt 26 órás út után érkeztünk meg Nápolyba" - nyilatkozta versenye végén a Magyar Egyetemi és Főiskolai Szövetség tájékoztatása szerint a Testnevelési Egyetem 25 éves dzsúdósa. "Utána már dacból is küzdöttem. Most már csak arra vágyom, hogy kialudjam magam."



A magyar női kosárlabdacsapat, mely szerdán a cseh együttestől két ponttal kapott ki - csütörtökön Japán ellen lépett pályára, és simán, 61-47-re veszített.



A magyar küldöttségben 38 felsőoktatási intézmény 160 sportolója kapott helyet. Az egyetemisták olimpiájának nevezett nápolyi eseményen a magyar fiatalok 12 sportágban - atlétika, íjászat, cselgáncs, kosárlabda, ritmikus gimnasztika, röplabda, tekvondó, tenisz, torna, úszás, vívás és vízilabda - versenyeznek.