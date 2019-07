Programajánló

Megnyílt Burger Barna sporttematikus fotókiállítása Budapesten

hirdetés

MTI/Koszticsák Szilárd

A megnyitón Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes beszédében az 1965-ben született, s két és fél éve súlyos betegségben elhunyt Burger Barnát Magyarország egyik legnagyobb fotográfusának nevezte. Emlékeztetett arra, hogy Burger 18 éves koráig az NB I-es Újpestben futballozott, ezért is választotta szívesen képei témájául a labdarúgást.



"Több képén feltűnik Gera Zoltán és Lipcsei Péter, de készültek fotói a Kékszalag vitorlás versenyről, Fa Nándorról, a hegymászó Erőss Zsoltról, az Országos Kéktúráról, vagy akár vidéki futballmecscsekről is" - mondta a főpolgármester-helyettes.



Felhívta a figyelmet arra, hogy a Mozgásban válogatás képei a sportteljesítmények fontosságról mesélnek el egy-egy komplex történetet. Hozzátette: Burger Barna fotóiban mindig nagy szerep jut az időnek, hiszen mindig is szeretett olyan projekteken dolgozni, ahol hosszasan fotózhatott valamit.



"Bár itt a jól elkapott sportpillanatok dominálnak, ugyanakkor láthatjuk a teljesítmények mögött rejlő időt, a kitartást, a sportra szánt mindennapokat" - fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Alexandra, aki szerint ezeknek a szépségét szeretnék most megmutatni a fővárosiaknak az augusztus 3-áig nyitva tartó kiállítással, amelyre a Budapest Európa Sportfővárosa programsorozat keretében kerül sor.



Szalontai Ábel fotóművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem adjunktusa arról beszélt, hogy Burger Barna mindig fontosnak tartotta, hogy az életérzését megoszthassa másokkal a képek segítségével, könyvekben mesélje el azt, amit a világból látott, érzett vagy gondolt.



Fotóit több mint negyven kiállításon mutatták be, Magyarországon kívül New Yorkban, Frankfurtban, Berlinben, Pekingben, Los Angelesben és Torontóban. 2014-ben jelent meg nagysikerű Kékvándor című könyve, amelyet a negyven évvel ezelőtti legendás másfélmillió lépés Magyarországon című filmsorozat inspirált. A kötet képeiből készült kiállítás azóta a világ számos országában volt látható.

