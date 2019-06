Siker

Vívó Eb - Döntőbe jutott a női kardcsapat

Harmadik összecsapását is megnyerte a magyar női kardválogatott, ezzel bejutott a döntőbe a düsseldorfi Európa-bajnokságon. 2019.06.20 13:50 ma.hu

MTI/Illyés Tibor

A fehéroroszok és az ukránok legyőzése után a világranglista élén álló franciákkal vívtak a magyarok, és a korábbiakhoz hasonlóan izgalmas ütközetben nyertek.



Az első hét asszó végén mindig hátrányban voltak, az utolsó előtti váltásnál 35-29-re vezettek a franciák. Csakhogy az egyéniben bronzérmes Márton Anna ekkor 11-4-re verte Caroline Querolit, majd a pást mellett és a lelátón is felforrósodott hangulatban Pusztai Liza 5-1-re az egyéniben második Manon Brunet-t.



Az utolsó akciókat a csapattársak és az edzők sem bírták ülve kivárni, aztán a győzelmet érő tus után következett az ünneplés. A döntőbe jutás egyrészt nagy siker a női kardozóknak, másrészt sokat is ér az olimpiai kvalifikációs sorozatban.



Márton plusz nyolccal, Pusztai plusz héttel, Katona mínusz tízzel fejezte be a mérkőzést.



A magyar csapat 19 órától az oroszokkal vív az aranyéremért.



Eredmények:

a 16 között:

Magyarország-Fehéroroszország 45-40

negyeddöntő:

Franciaország-Lengyelország 45-34

Magyarország-Ukrajna 45-44

Olaszország-Azerbajdzsán 45-42

Oroszország-Németország 45-34

elődöntő:

Magyarország-Franciaország 45-40

Oroszország-Olaszország 45-39