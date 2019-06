Labdarúgás

Football Insider: az Arsenal ajánlatot tett Szoboszlai Dominikért

A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal kilencmillió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red Bull Salzburgnak Szoboszlai Dominik magyar válogatott labdarúgó játékjogának megvásárlásáért. 2019.06.19 18:54

A szerdai cikk szerint a londoni klubnál régóta figyelemmel kísérik a 18 éves támadó középpályás fejlődését. Szoboszlai iránt a Borussia Dortmund, a Lazio és a Juventus is élénken érdeklődik, az Arsenal pedig már idén nyáron szeretné kivásárolni ausztriai szerződéséből, ám klubja leghamarabb a téli szünetben válna meg tőle, tekintettel arra, hogy a csoportkörben szerepel a Bajnokok Ligájában.



A Football Insider a világ egyik legkeresettebb tizenéves futballistájának nevezi a székesfehérvári születésű és nevelésű Szoboszlait, aki az előző idényben bekerült az osztrák bajnok Salzburg felnőtt csapatába, és bemutatkozott a magyar felnőtt válogatottban, amelyben eddig négyszer lépett pályára.



A mértékadó transfermarkt.com szerint a támadójátékos becsült piaci értéke jelenleg 12 millió euró (3,9 milliárd forint), de a The Sun információja szerint az Arsenal 15 millió fontot is hajlandó lenne fizetni érte. A brit lap szerint Unai Emery vezetőedző az eddiginél szűkebb költségvetéssel dolgozik idén nyáron, amely korlátozta a lehetőségeit, ez növeli Szoboszlai esélyeit.



A játékost a The Guardian 2017 októberében, a goal.com pedig idén márciusban a világ legtehetségesebb labdarúgói közé sorolta a korosztályában.