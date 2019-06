Labdarúgás

Európa-liga - Montenegrói, albán és litván ellenfelet kaptak a magyarok

A MOL Fehérvár FC montenegrói, a Debrecen albán, a Budapest Honvéd pedig litván ellenfelet kapott a labdarúgó Európa-liga-selejtező első fordulójának keddi sorsolásán. 2019.06.18

A székesfehérváriak az FK Zeta, a hajdúságiak az FK Kukësi, a fővárosiak pedig az FK Zalgiris Vilnius csapatával találkoznak.



A párharcok első mérkőzéseit július 11-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik. A DVSC és a Honvéd hazai pályán, a MOL Fehérvár FC pedig idegenben kezd, ez azonban még változhat, az európai szövetség (UEFA) tájékoztatása szerint ugyanis a sorsolás eredménye csak az időpontok és a helyszínek egyeztetését követően, csütörtök délután válik hivatalossá.



Golubovci város csapata, az 1927-ben alapított FK Zeta a montenegrói bajnokság 2006-os indulása óta az élvonalban szerepel, az előző idényben bronzérmes volt, hazája kupasorozatában pedig a negyeddöntőig jutott. Eddigi legnagyobb sikere a 2007-es bajnoki cím, az Európa-liga selejtezőjében pedig 2012-ben egészen az utolsó körig, a rájátszásig jutott. Hazai meccseit a fővárosban, Podgoricában játssza a csapat.



Az albán Kukësi a legutóbbi hét idényt dobogón zárta a bajnokságban, amelyet 2017-ben megnyert, idén tavasszal pedig második lett. A kupában 2016-ban és idén is aranyérmes volt. Az El-selejtezőben öt évvel ezelőtt szintén eljutott a rájátszásig, ahogyan a litván Zalgiris Vilnius is.



A litván együttes szintén címvédő hazája kupasorozatában, a bajnokságban legutóbb második lett, és a jelenlegi idényben is a második helyen áll. Fennállása során hét bajnoki címet és 12 kupagyőzelmet ért el.