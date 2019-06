FIA

Magyarok is indulhatnak az 'autósport olimpián'

Magyar versenyzőknek is lesz lehetőségük rajthoz állni a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által indított Motorsport Games (motorsport játékok) elnevezésű "autósport olimpián", amelyen a nemzetek képviseletében csapnak majd össze egymással a versenyzők november elején a Róma közelében található Vallelunga versenypályán.



Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) és a FIA offroad bizottságának elnöke, a FIA motorsport világtanács üléseinek magyar résztvevője azt mondta az MTI-nek, hogy az MNASZ még júniusban kidolgozza azt a pályázatot, amellyel a hazai versenyzők indulási jogot szerezhetnek az eseményre.



"A világtanács múlt pénteki, párizsi ülésén hozott döntése értelmében a kiválasztási folyamat az egyes országok nemzeti szövetségeinek a feladata, és mivel kevés az időnk, még ebben a hónapban felállítunk egy szakmai bizottságot, amely kidolgozza az erre vonatkozó koncepciót" - számolt be a részletekről az MNASZ elnöke.



A FIA versenykiírásának értelmében az idei római viadalon hat kategóriában, GT, túraautó, Formula-4, drift, szimulátor, valamint gokart szakágban mérhetik majd össze tudásukat a "válogatottak". A jövőben a nemzetközi szövetség tervei szerint minden évben más helyszínen kerül sor a versenyre, a szakágak listája pedig szintén változhat, igazítva az aktuális helyszín adottságaihoz. Magyarország a későbbiekben akár rendező is lehet.



"Számos kitételt meg kell vizsgálnunk, de azt gondolom, hogy a feltételeknek nagy részben megfelel a Hungaroring, és meg fog felelni a tervezés alatt álló nyíregyházi multifunkcionális versenypálya is, így alapvetően nem lesz akadálya annak, hogy a következő években valamikor mi legyünk a házigazdái ennek az eseménynek" - jelentette ki Oláh Gyárfás.



A hazai szövetség elnöke az offroad bizottság vezetőjeként prezentálta múlt pénteken a világtanács tagjainak azt a tervet, amelynek értelmében 2022-ben már teljes egészében elektromos meghajtású autókkal versenyeznek majd a pilóták a ralikrossz-világbajnokságon.



"A koncepciónk lényege az, hogy a vb-n jelenleg is szereplő privát csapatoknak időt biztosítsunk az átállásra, ügyelve arra, hogy a költségvetésükben ez ne jelentsen vállalhatatlan feladatot" - mondta Oláh Gyárfás. Hozzátette, 2021-ben már lesznek elektromos meghajtású versenyautók a mezőnyben, ám ezek együtt fognak versenyezni a benzines gépekkel, a teljes átalakulás 2022-re várható. A "vegyes mezőny" ugyanakkor egy további szezont még versenyezhet, ha kevés lesz a tisztán elektromos meghajtású autóval nevezők száma.



"Ahhoz, hogy egyenlő legyen a küzdelem a benzines és az elektromos versenyautók között, a ralikrossz-vb-n is be kell majd vezetnünk egy teljesítménykiegyenlítő rendszert, ami nyilvánvalóan megosztó lehet, de másképpen nem tudnánk biztosítani a sportszerű versenyt" - mondta az MNASZ elnöke.

A FIA motorsport világtanácsa ellenszavazat nélkül fogadta el a ralikrossz-vb-t érintő koncepciót, így a Formula E mellett ez lesz a második szakág a világon, amelyben elektromos meghajtású versenyautókkal mérik majd össze tudásukat a pilóták, ugyanakkor az első sorozat, amelyben a benzines és az elektromos gépek egymás ellen versenyeznek.