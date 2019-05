Supermanként repült a célba az amerikai atléta - videó

Hihetetlen mozdulattal dőlt el egy hétvégi egyetemi gátfutóverseny Amerikában. Infinite Tucker, a Texas A&M atlétája testi épségét sem kímélve úgy repült a célba, mint Superman.



Ezzel egyébként pont a csapattársát, Robert Grantet előzte meg.



"A 10-es gátnál már becsukott szemmel futottam, láttam, hogy a csapattárs előttem van, egyetlen lehetőség merült fel bennem, hogy megnyerjem a verseny. És ugrottam. Ez minden” - nyilatkozta Tucker, aki eddig rendre a második helyen végzett gátfutásban.



Mindenki azt reméli, hogy legközelebb nem kell ilyen drámai befejezésre számítani tőle.

He went full Superman! @aggietrk's Infinite Tucker goes ALL OUT for the gold. #SCtop10 pic.twitter.com/gEr05kdPd9