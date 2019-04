Labdarúgás

120 év ferencvárosi gólkirályairól nyílt kiállítás a Fradi Múzeumban

120 év gólkirályai címmel időszaki kiállítás nyílt kedden a Fradi Múzeumban, amelyben a Ferencváros legeredményesebb játékosaihoz kapcsolódó relikviákat lehet megtekinteni.

Az ünnepélyes megnyitón Volly György, a klub kommunikációs igazgatója bejelentette, hogy ez az első eseménye a május 3-án 120 éves egyesület ünnepségsorozatának.



Tobak Csaba, a 2015-ben megnyílt Fradi Múzeum igazgatója kiemelte: a Ferencváros története elsősorban a gólokról szól, ezért a klub legeredményesebb játékosaihoz kötődő 28 tárgyat lehet megtekinteni, amelyből 22 most először látható a Groupama Aréna földszintjén elhelyezkedő múzeumban. Az igazgató hozzátette: Badonszki Imre ausztráliai gyűjtőtől több olyan relikviát kaptak, amely Takács II Józsefhez és Schlosser Imréhez kapcsolódik, de Nyilasi Tibor és Friedmanszky Zoltán is ajánlott fel a személyes tárgyaiból.



"A Ferencváros több mint 5500 gólt szerzett a magyar bajnokságok történetében, ezekből szeretnénk most némi ízelítőt adni" - fogalmazott Tobak Csaba.



A tárlatot hivatalosan megnyitó Orosz Pál, a Ferencváros Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy ez a Fradi Múzeumban a hatodik időszaki kiállítás, amely december 31-éig a hétfők kivételével minden nap nyitva tart.



"Az első osztályú magyar nemzeti bajnokság 118 évében eddig 25-szor került ki a gólkirály a Ferencváros játékosai közül, ami egy jelentős szám, s ebben az évben tovább növekedhet" - hangsúlyozta Orosz Pál.



A vezérigazgató kiemelte, hogy a klubrekordot Deák "Bamba" Ferenc tartja, aki az 1948/49-es szezonban 59 találattal lett gólkirály, legutóbb pedig 2015/16-ban Böde Dániel 17 góllal volt az NB I legeredményesebb játékosa.



Orosz Pál elmondta: a tárlaton többek között olyan tárgyak láthatók, mint Schlosser Imre bírói sípja, Takács II József monogrammal ellátott cigarettatárcája és futballcipője vagy Nyilasi Tibor európai Ezüstcipője.