Autósport

Miskolc-rali - Jubileumi verseny hatalmas mezőnnyel

Immár 25. alkalommal rendezik meg a Miskolc-ralit, az országos bajnokság második futamát, melyen a borsodi megyeszékhely, a Bükk, valamint Ózd és térsége látja vendégül a hatalmas, 150 versenyautó által alkotott mezőnyt. 2019.04.25 20:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az esemény csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzott: pénteken délután 16.30 órakor "látványosnak ígérkező prológot" rendeznek a miskolci Népkert salakmotoros pályáján, miután a versenygépek műszaki átvétele lezajlik a DVTK stadionjában.



Adamovits Márk, a Miskolc-rali főszervezője azt mondta, a klasszikus gyorsasági szakaszokat is megrendezik a Bükkben. A verseny összességében 12 gyorsasági szakaszból áll, s a 155 kilométeres versenytávot egy nap alatt, szombaton kell teljesítenie a mezőnynek, amely végig aszfaltozott burkolaton száguld majd.



Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke hangsúlyozta, a 25. miskolci verseny a borsodi régió ralihoz való kötődését, és a rendezvény sikeres múltját is bizonyítja.



"A mostani verseny több szempontból is különleges, a DVTK jóvoltából a stadion a szervízparknak és a díjkiosztónak is helyt ad, az egy nap alatt teljesítendő közel 160 kilométer pedig hatalmas kihívás, de egyben a hazai bajnokság és a versenyzők profizmusát is bizonyítja" - nyilatkozta az MNASZ-elnök.



A szezonnyitó Eger-ralit a tavaly összetettben harmadik Vincze Ferenc, Bacigál Igor kettős nyerte a Skoda Fabia R5-össel, és a Korda Racing párosa Miskolcra is esélyesként érkezik.



"Nagyon szeretjük a Miskolc-ralit, de most nem csak emiatt várjuk fokozott izgalommal a rajtot" - mondta Korda Erik csapatvezető, aki szerint azzal, hogy Vinczéék győztek az idénynyitón, most minden rivális őket akarja megelőzni. - "Számunkra ez jelenti a plusz kihívást a népkerti salakmotoros prológ, a rengeteg néző által teremtett különleges hangulat, a remek pályák és a kiváló szervezés mellett."



A bajnoki címvédő, miskolci Hadik András, Kertész Krisztián páros Egerben műszaki hiba miatt nagy hátrányba került a verseny közben, így nem tudta jó eredménnyel indítani a szezont, de most "hazai közönség" előtt mindenképpen szeretne javítani.



A tavaly az abszolút értékelésben és Miskolcon is második, Ford Fiesta R5-össel versenyző Turán Frigyes, Bagaméri László duó nagy csatára és szoros versenyre számít.



"A Miskolc-rali különlegessége, hogy egy nap alatt kell teljesíteni az összes gyorsaságit, több mint 150 kilométert, ez pedig világbajnoki szint, eddig itthon nem volt jellemző" - mondta az MTI-nek a Shell Helix Ultra csapatának pilótája. Hozzátette, négy pályát háromszor is teljesíteniük kell a versenyen, és nagy valószínűséggel a gyorsasági szakaszok között az autó beállításain is módosítaniuk kell.



"Állóképesség szempontjából nagy kihívás lesz, aki a harmadik körben is a legjobban képes koncentrálni és legkevésbé fárad el, annak a párosnak ez akár győzelmet is érhet" - jelentette ki Turán.



Az MNASZ tájékoztatása szerint csütörtökön (ma) 20 órakor megemlékezést tartanak a három éve elhunyt kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes, örökös magyar bajnok Ferjáncz Attila tiszteletére a Bükkszentkereszt gyorsasági szakaszon létrehozott emlékhelynél.

A pénteki prológ után szombaton 7 órakor startol az első gyorsasági, a viadal körülbelül 19 óráig tart majd, a céldobogó a DVTK stadionban lesz.