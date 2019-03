Női kézilabda BL

Három magyar kézilabdaklubtól is igazol a CSM Bucuresti

A Győri Audi ETO-tól, a Siófoktól és a Kisvárdától is igazol játékosokat idén nyáron a román CSM Bucuresti kézilabdaklub. 2019.03.01 23:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A bukarestiek pénteken honlapjukon jelentették be nyolc új játékos érkezését. Nyártól náluk folytatja pályafutását a győriek beállója, Crina Pintea, és norvég jobbátlövője, Nora Mörk. Ugyancsak megszerezték a Siófok kapusát, Denisa Dedut és balátlövőjét, Gabriela Perianut, illetve náluk játszik majd a Kisvárda montenegrói jobbátlövője, Andrea Klikovac is.



Érkezik továbbá a jobbszélső Laura Chiper a Corona Brasov csapatától, illetve a svéd balátlövő Linnea Torstensson és a spanyol jobbszélső Carmen Martín a francia OGC Nice együttesétől. Utóbbi két kézilabdázó 2014 és 2017 között már szerepelt a román főváros együttesében, és tagja volt a 2016-ban Bajnokok Ligáját nyert keretnek.



A jelenlegi csapatból Iulia Curea, Elizabeth Omoregie és Dragana Cvijic szerződését meghosszabbították, és a klubvezetők a jobbátlövő Cristina Neagut is szeretnék maradásra bírni.



A szerb vezetőedző, Dragan Djukic szerződése idén nyáron lejár, vele egyelőre nem hosszabbítottak.



A CSM Bucuresti jelenleg a román bajnokság tabellájának második helyén áll, a Bajnokok Ligája középdöntőjének 2. csoportjában pedig harmadik, két fordulóval a vége előtt.