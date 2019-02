Úszás

Úszó ob - Nemzetközi színvonalú verseny várható Debrecenben

hirdetés

Nemzetközi színvonalú verseny lesz az úszók idei országos bajnoksága Debrecenben - mondta a Magyar Úszó Szövetség elnöke a március 27. és 30. között sorra kerülő esemény szerdai debreceni sajtótájékoztatóján.



Wladár Sándor hangsúlyozta: a magyar versenyzők a világ úszósportjának is meghatározó alakjai, így az országos bajnokság mára "kinőtte magát", nemzetközi szinten is kiemelkedő eseménynek számít. Hozzátette: a kormányzati támogatásnak köszönhetően a csapatok meleg égövi edzőtáborban készülhettek, olyan felszereléseket kaptak, és olyan versenyeken indulhattak, amelyek jól szolgálták a felkészülésüket. A szövetség elnöke elmondta, Debrecenbe a profi körülmények és a vendégszeretet miatt mindig szívesen jönnek.



Sós Csaba szövetségi kapitány kiemelte: nagy tétje lesz az idei országos bajnokságnak, mivel a nyári világbajnokságon induló csapat tagjainak 95 százalékáról a debreceni versenyen elért eredményeket követően dönt. Hozzátette, a magyar csapat nemzetközi szinten is erősnek számít, és van néhány olyan szám, amelyben erősebb a hazai mezőny, mint egy Európa-bajnokságon. Példaként említette a kétszáz méteres női pillangóúszást, ahol Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna, Szilágyi Liliána és Kapás Boglárka verseng majd egymással, illetve a férfi kétszáz méteres pillangóúszást, amelyben Cseh Lászlónak Milák Kristóf és Kenderesi Tamás közül valamelyiket le kellene győznie ahhoz, hogy bekerüljön a világbajnoki csapatba. A nagy tét miatt a sportág hazai krémje ott lesz Debrecenben - fogalmazott a szövetségi kapitány.



Papp László, Debrecen polgármestere emlékeztetett: a város egymás után harmadjára rendezi meg az országos bajnokságot, összesen pedig az idei már a nyolcadik lesz, amelynek Debrecen a házigazdája. Közölte: a városvezetés elkötelezett a sport mellett, amelyet stratégiai ágazatként kezelnek, és ebben kiemelt helyet foglal el az úszás is.



Becsky András, az országos bajnokságot szervező Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezetője elmondta: a debreceni úszószakosztály 160 fővel működik, közülük mintegy 90-en versenyszerűen úsznak. Az ob-n a debreceni színeket 10-12 úszó képviseli majd. Az ügyvezető a tavalyihoz hasonlóan idén is telt házra számít, a jegyek értékesítése már elkezdődött. A napijegyet 900, a bérletet 3000 forintért lehet megvásárolni.