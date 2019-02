NFL

Prostitúciós botrányba keveredett a New England Patriots tulajdonosa

Prostitúció támogatása miatt pénteken vádat emeltek Robert Kraft, a profi amerikaifutball-ligában címvédő New England Patriots tulajdonosa ellen. 2019.02.22 20:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A 77 éves bostoni milliárdos ellen egy floridai tengerparti városban, Jupiterben emberkereskedelem és prostitúció ügyében folytatott hosszas nyomozás után emeltek vádat, valamint több mint két tucat ember ellen. Közülük 25 gyanúsítottat letartóztattak, így annak a masszázs-szalonnak a két tulajdonosát is, ahol a prostituáltak hálózatát működtették. Pénteken, helyi idő szerint kora délután tartott sajtókonferenciájukon a nyomozóhatóságok bizonyító erejű videófelvételeket mutattak be minden egyes gyanúsítottról. Köztük volt Kraft is.



Daniel Kerr jupiteri rendőrfőnök bejelentette azt is, hogy a hónapokig tartó nyomozás után a rendőrség tíz masszázs-szalont zárt be emberkereskedelem és prostitúció miatt.



Robert Kraft és a New England Patriots szóvivője, Aaron Salkin közleményt adott ki.



"Határozottan cáfoljuk, hogy Kraft úr bármiféle törvényellenes cselekedetben vett volna részt. Mivel folyamatban lévő jogi ügyről van szó, a továbbiakban elzárkózunk a kommentároktól" - olvasható a kommünikében.



Az NFL szóvivője nem kívánta kommentálni a történteket.



Kraft 25 évvel ezelőtt 172 millió dollárért vásárolta meg a Patriots csapatát, amely az NFL legsikeresebb csapatainak egyike lett. Tíz alkalommal került a döntőbe és hatszor meg is nyerte. Az idei, február elején tartott Super Bowlon is a Patriots győzött.



A csapat mai értékét szakértők 4 milliárd dollárra becsülik, elsősorban a támadók vezérének, Tom Bradynek köszönhetően.



Az amerikaifutball világában Kraftot a legbefolyásosabb tulajdonosként tartják számon. Bár vállaltan a Demokrata Párt híve, jó barátja és támogatója Donald Trump republikánus elnöknek.