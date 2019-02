Undorító módon gyalázták Sala emlékét az angol drukkerek

Szombaton először lépett pályára a Cardiff City azóta, hogy a rendőrség megerősítette, Emiliano Sala holttestét találták meg azon a repülőn, melyre múlt vasárnap bukkantak rá a La Manche csatorna fenekén.



Mint ismeretes, a 28 éves futballista Nantes-ból, volt klubjából tartott Cardiffba, az új egyesületéhez, ami két nappal korábban szerződtette, mikor gépe eltűnt a La Manche csatorna fölött. Mindez még január 21-én történt. Sala mellett a pilóta, David Ibbotson utazott még a gépen, de neki nincs nyoma.



A walesi klub felé az egész futballvilág kifejezte részvétét, ám a szombati, Southampton elleni meccsen két drukker felállt, és repülőt imitálva gyalázták Sala emlékét.



A szurkolókat a biztonságiak kiemelték a lelátóról és még a meccs alatt átadták öket a rendőröknek.



A klub hivatalos állásfoglalásában azt írta, az effajta viselkedésnek nincs helye a futballban, és nem is fogják megtűrni a stadionjukban.

Keep an eye on the bloke in the middle, making plane expressions just two days after the Emiliano Sala confirmation, glad to say they both got ejected but had to shame them #CCFC #SOUCAR pic.twitter.com/nF57gpFMDh