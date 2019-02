Kerékpár

Idén is a Tour de Hongrie lesz a Pannon Cycling Team fő versenye

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is a Tour de Hongrie lesz a kontinentális besorolású Pannon Cycling Team kerékpárcsapat fő versenye.

A Szépművészeti Múzeumban tartott szerdai idénynyitó sajtótájékoztatón a kizárólag magyar versenyzőket foglalkoztató együttes alapítója, Bátorfi Béla kiemelte: a 2017 őszén alakult csapat az első idényében maximálisan elérte a kitűzött céljait.



"A nemzetközi kontinentális mezőnyben is helytállt az együttes, s ahhoz képest, hogy teljesen új volt, komoly összeszokottságot mutatott például a Tour de Hongrie-n is" - fogalmazott Bátorfi. Elárulta, az azóta már World Tour-csapattá előlépett CCC főnöke személyesen gratulált a viadalt követően.



Hangsúlyozta: ahogy 2018-ban, úgy idén is a Tour de Hongrie lesz a csúcsesemény a Pannon versenynaptárában. Kitért rá, a CCC fiókcsapatához távozott Valter Attila kiválása érzékeny veszteség, de egyben nagy büszkeségre is ad okot.



A távlati terveket tekintve elárulta: a következő három éven belül szeretnének továbblépni prokontinentális szintre, ehhez nagyobb szponzori támogatás szükséges, viszont továbbra is kizárólag magyar versenyzőkkel terveznek.



"Az elmúlt szezon után több tucat megkeresést kaptam külföldi versenyzőktől, akik jelezték, hogy szívesen csatlakoznának a csapathoz, de mindenkit elutasítunk. A színmagyar státuszt szeretnénk fenntartani" - fogalmazott az MTI érdeklődésére.



Szabó Ádám sportigazgató szerint a szakmai munkájuk a legprofibb csapatokéhoz mérhető edzésben, regenerációban, erőnléti tréningekben egyaránt. Mint mondta, a tavalyi évhez képest kisebb létszámmal vágnak neki az idénynek: 14 helyett 11 versenyző alkotja a csapatot, az újak közül két tehetséges fiatallal és két tapasztalt versenyzővel minőség érkezett a csapathoz. Ismertette, spanyolországi edzőtáborral kezdték az idényt, majd csütörtöktől Törökországban folytatják a felkészülést. A szezon márciusban isztriai viadalokkal veszi kezdetét, majd májusban livignói edzőtáborral hangolnak a fő hónapra, a júniusra, amikor a 11. és 16. között sorra kerülő Tour de Hongrie-n túl többek között a kiemelt kategóriás szlovén körön is terveznek elindulni. A valószínűleg néhány kilométer erejéig Magyarországon is áthaladó viadal lesz a legmagasabb rangú versenye a Pannon Cycling Teamnek.



Elmondta, tavaly a nemzetközi szövetség (UCI) 60-65 versenynapját teljesítették, idén ezt 80-84-re szeretnék növelni, ráadásul magasabb szintű és minőségű versenyekkel.



A Valter Attila távozásával csapatkapitánnyá előlépett Dina Márton leszögezte, az első profi szezonjukban még nem voltak feléjük nagy elvárások, ám a magyar körversenyt követően ezek lényegesen megnőttek, így idén szintet kell lépniük. Kifejtette, magas rangú versenyeken mutathatják meg magukat, és bizonyíthatják, hogy erősödött az együttes.



Az MTI kérdésére elmondta, tavaly Valterrel megosztva látták el a vezetői teendőket a csapaton belül.



"Idén ugyanez lesz a feladat, csak úgy néz ki, hogy immár egyedül kell bizonyítanom" - mondta Dina.