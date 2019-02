NFL

Nagyot esett a Super Bowl nézettsége

Az előzetes adatok alapján körülbelül öt százalékkal kevesebben nézték a profi amerikaifutball-liga (NFL) idei nagydöntőjét, azaz az 53. Super Bowlt, mint az egy évvel korábbit.

A Nielsen adatai szerint az amerikai háztartások 44,9 százaléka kapcsolt oda a New England Patriots és a Los Angeles Rams összecsapására, amely minden idők legkevesebb pontját hozó döntőjét hozta a 13-3-as végeredménnyel.



A pontos számadatokra még várni kell, ugyanakkor az már biztos, hogy legutóbb 2009-ben a Pittsburgh Steelers és az Arizona Cardinals összecsapása volt ennyire "érdektelen" az Egyesült Államokban, akkor 42,1 százalékos volt a nézettség.



Érdekesség, hogy a Nemzeti Főcsoport döntőjében egy óriási bírói hibának is köszönhetően vereséget szenvedő New Orleans Saints drukkerei bojkottot hirdettek: a városban a tavalyi 55 százalékról 26,1 százalékra csökkent a nézettség.



A Patriots története hatodik bajnoki címét szerezte, ezzel az örökrangsor élén utolérte a Pittsburgh Steelerst. Az irányító Tom Bradynek ugyancsak ez volt a hatodik bajnoki címe, ő az első ilyen játékos az NFL-ben.