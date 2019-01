A magyar törvények szerint

Hosszú Katinka dönthet Tusup havi 600 ezres életjáradékáról

Bár már nem alkotnak egy párt, a Rióban szerzett három olimpiai bajnoki cím így is összeköti őket. 2019.01.30 08:45 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Bár már sem a sportban, sem a magánéletben nem alkotnak egy párt, a Rióban szerzett három olimpiai bajnoki cím így is összeköti Hosszú Katinkát és Shane Tusupot.



A magyar törvények szerint ugyanis az olimpiai bajnokoknak a 35. életév betöltése után havonta életjáradék jár, ez a riói három arany és egy ezüst után bruttó 1 167 500 forintot jelent.



A juttatás azonban nem csak a sportolónak, hanem az általa megnevezett edzőnek is jár. Tehát ha Hosszú Katinka úgy dönt, néhány év múlva akár Tusup is bekerülhet ebbe a körbe.



Az edző a sportolónak járó összeg felét kapja, így Tusup majdnem bruttó 600 ezer forintot kaphatna havonta.



A világklasszis úszónő 2024-ben ünnepli 35. születésnapját. Jelenleg Petrov Árpáddal készül, őt is megnevezheti majd.