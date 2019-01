Diáksport

Ötödik alkalommal díjazták a diákolimpia legsikeresebb iskoláit és testnevelőit

Húsz pedagógust és 16 iskolát jutalmazott a Magyar Diáksport Szövetség szerdán a diákolimpia 2017/2018-as idényének eredményességi díjátadóján. 2019.01.23 12:15 MTI

A MDSZ ötödik alkalommal jutalmazta ünnepélyes keretek között azokat az iskolákat és testnevelő-tanárokat, akik a diákolimpia legutóbbi tanévének országos döntőiben kimagasló eredményeket értek el diákjaikkal.



A szövetség díjazta azokat az általános középiskolákat is, melyek a legtöbbet tették az egészséges életmód népszerűsítéséért, továbbá jutalmat kaptak a legjobb rendezők, rendezvények.



Az ünnepi eseményre a Magyar Tudományos Akadémia épületében került sor, ahol a kedvezőtlen időjárás ellenére is megtelt a terem, szinte minden díjazott megjelent.



"Akik itt ülnek, már példát tudtak mutatni a fiatalok számára. Az önök munkája már bizonyíték nem ígéret" - mondta Illés Boglárka, ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkár, majd beszélt a tavaly tízéves Nemzeti Tehetségprogram eredményeiről, arról, hogy egyre több fiatal mozog rendszeresen.



Balogh Gábor, az MDSZ elnöke hangsúlyozta, hogy sikeres és eredményes tanévet zárt 2017/18-ban a diákolimpiai versenysorozat: összesen 300 ezer tanuló vett részt a viadalokon, közülük 30 ezren jutottak a sportági döntőkbe.



"A Diákolimpia megmarad tehetséggondozó versenynek, de szeretnénk mind több fesztiválszerű eseményt is rendezni, amelyeken a fiatalabb korosztály képviselői kötetlenebb körülmények között vehetnének részt, hogy ne érje őket kudarcélmény, amely esetleg eltántorítaná őket a sporttól, sportolástól" - mondta.



Balogh Gábor és Sárfalvi Péter, utánpótlás-nevelésért felelős helyettes államtitkár adták át a díjakat négy kategóriában.



A tanév legeredményesebb általános iskolája a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola, középiskolája pedig a Váci SZC Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázium lett. A kisiskolák, avagy a 200-nál kevesebb diákot oktató intézmények rangsorában a hajdúböszörményi Zeleméry László Általános Iskola végzett az élen.



Szintén elismerésben részesítették a 19 megye, valamint Budapest legeredményesebb testnevelő-tanárát, valamint díjat kaptak a legjobb diákolimpiai rendezvények szervezői is.



A Becsületes játék-fair play díjat Bakó Beatrix rg-versenyző, a kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskola hetedik osztályos tanulója kapta. A díjat Háfra Noémi junior világbajnok kézilabdázó adta át.