Kézilabda-vb: döntetlennel kezdtek a magyarok

MTI/Illyés Tibor

A két együttes negyedik alkalommal találkozott egymással, három magyar siker után ez volt az első döntetlen.



Eredmény, csoportkör, 1. forduló, D csoport:

Magyarország-Argentína 25-25 (13-10)

Koppenhága, néző, v.: López, Sabroso (spanyolok)

lövések/gólok: 39/25, illetve 44/25

gólok hétméteresből: 5/6, illetve 1/1

kiállítások: 8, illetve 6 perc



Magyarország: Mikler - Hornyák, Bodó 1, Bánhidi 4, Lékai 6, Balogh Zs. 11, Bóka,

cserék: Ilyés, Ligetvári, Sipos, Jamali 2, Ancsin, Juhász, Nagy L. 1, szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan Matics



A 12 500 fős befogadóképességű Royal Arena lelátójának teljes felső karéját lezárták, ennek ellenére rendkívül foghíjasak voltak a szektorok és a szokatlanul hangulattalan meccsen időnként még a játékosok, edzők szavait is lehetett érteni.



A magyar csapat remek védekezéssel, Mikler Roland négy védéssel, Balogh Zsolt pedig három góllal kezdte a találkozót, amelynek 11. percében Manolo Cadenas argentin szövetségi kapitány időt kért, mert válogatottja egyszer sem volt eredményes (5-0).



A három kiváló játékosát sérülés miatt nélkülöző dél-amerikai kontinensbajnok Lucas Moscariello három találatával felzárkózott (6-4), majd Matias Schulz kapus védéseire alapozva tartotta a szoros állást. Ebben az időszakban a magyar védekezés nem volt hatékony, a támadások lassan folytak, ezt a gyorsan játszó ellenfél gyakran kihasználta, a szünetben - Balogh Zsolt eredményessége miatt - mégis háromgólos hátrányban volt (13-10).



A második felvonás elején ismét egy gólra csökkentette hátrányát Argentína, ekkor - a meccs során először - pályára lépett Nagy László, és rögtön be is talált. A nyitott védekezéssel nem tudtak mit kezdeni a magyarok, így első alkalommal hátrányba kerültek (15-16). Federico Fernández találatai után, tíz perccel a vége előtt Bánhidi Bence góljával ismét a magyar csapat vezetett (22-21), ám a mozgékony dél-amerikaiak újra fordítottak.



A hajrában is rendkívül pontatlanul játszó magyarok ötven másodperccel a végső dudaszó előtt egyenlítettek Lékai révén, majd Mikler Roland védeni tudott, Csoknyai István szövetségi kapitány pedig időt kért, amikor már csak 13 másodperc volt hátra. Az utolsó támadásnak is egy eladott labda vetett véget, így nem nyílt esély a győzelem megszerzésére.



Az argentinok legeredményesebb játékosa Pablo Simonet volt, aki 12 lövésből hatszor talált a kapuba, míg Manuel Crivelli öt gólt dobott. Mikler Roland 39 lövésből 15-öt védett.



A magyar válogatott a D csoportban vasárnap Angolával, hétfőn Katarral, szerdán Egyiptommal, csütörtökön pedig az Európa-bajnoki ezüstérmes Svédországgal találkozik. A hatosból az első három lép tovább.



A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.