Labdarúgás

Fiola és Stopira is szerződést hosszabbított a Vidi-vel

A magyar válogatott Fiola Attila, valamint a zöld-foki szigeteki Stopira is szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő MOL Vidi FC labdarúgócsapatával. 2019.01.09 16:57 MTI

"Örülök, hogy a következő években is a Vidiben játszhatok. Minden egyes szezonban a bajnoki címre törünk, ez most sincs másképp, illetve a Magyar Kupát nem sikerült megnyernünk az elmúlt években, így azt is szeretnénk elhódítani. Nyáron ismét megcélozzuk valamelyik csoportkört, a legnagyobb álom természetesen a Bajnokok Ligája főtáblája" - fogalmazott a klub honlapján a 27-szeres válogatott 29 éves hátvéd, aki 2016 óta erősíti az együttest, azóta 78 mérkőzésen szerepelt a csapatban.



A 30 esztendős Stopira 2012-ben szerződött a Vidihez, melyben eddig 149 NB I-es és 36 nemzetközi kupatalálkozón szerepelt. A Zöld-foki Köztársaság válogatottjában 28-szor játszott.



A klub honlapja azt nem közölte, hogy a két labdarúgó mennyi időre kötelezte el magát a csapathoz.



Az OTP Bank Ligában jelenleg második székesfehérváriak kedden jelentették be, hogy szerződtették a 48-szoros válogatott Elek Ákost.