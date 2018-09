Vitorlázás

Megmentették a Golden Globe-on bajba jutott vitorlázót

Abhilash Tomy hatalmas viharba került, s a 14 méteres hullámok között eltörött az árbóca. Ő maga olyan súlyos hátsérülést szenvedett, hogy nem tudott mozogni. 2018.09.24 13:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az indiai védelmi minisztérium hétfőn bejelentette, hogy egy francia halászhajó kimentette a Golden Globe földkerülő vitorlásversenyen bajba jutott Abhilash Tomy indiai vitorlázót.



Tomy, aki a viadalon saját építésű hajóval versenyzett, amikor Perth-től 1900 tengeri mérföldre délnyugatra hatalmas viharba került, s a 14 méteres hullámok között eltörött az árbóca. Ő maga olyan súlyos hátsérülést szenvedett, hogy nem tudott mozogni.



Nirmala Stharaman védelmi miniszter hétfőn arról számolt be, hogy a francia halászhajó még a mai nap (hétfő) folyamán partra teszi a legközelebbi szigeten, ahonnan az indiai flotta egyik hajója Mauritiusra szállítja majd, ahol megfelelően ellátják. A miniszter információi szerint a 39 éves hajós magánál van és a körülményekhez képest "jól érzi magát", ezt a verseny honlapja is megerősítette.



Tomy az első indiai földkerülő vitorlázó, 2012-13-ban kerülte meg a bolygót kikötés nélkül.



A Golden Globe Race 2018 egy emlékverseny, amelyet hagyományteremtő szándékkal rendeznek meg. Idén van 50 éve a brit Sunday Times által kiírt első földkerülő versenynek. Akkor a brit Robin Knox-Johnston végül 312 napos hajózás végén elsőként vitorlázta körbe a bolygót kikötés és külső segítség nélkül. A kiírás szerint csak 1988 előtt épült hajóval lehet indulni, s a tájékozódáshoz kizárólag korabeli navigációs eszközöket, valamint papíralapú térképet szabad használni. Az indulók között ott van Kopár István is, aki amerikai zászló alatt hajózik.

VIDEO | First visuals of Indian Naval Commander Abhilash Tony's boat (Sunday). Tomy has been rescued by a French vessel Osiris. He's safe. pic.twitter.com/CaBFpk60nY — The Indian Express (@IndianExpress) 2018. szeptember 24.