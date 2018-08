Úszás

Úszó Eb - Négy magyar elődöntős, fináléban a 4x100 méteres vegyes gyorsváltó

Négy magyar versenyző az elődöntőbe, a 4x100 méteres vegyes gyorsváltó pedig a fináléba jutott a Glasgow-ban zajló multisport Európa-bajnokság úszóversenyeinek szerda délelőtti előfutamaiból. 2018.08.08 11:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Ahogyan azt sejteni lehetett, Hosszú Katinka visszalépett 200 méter háton, így a délelőtti előfutamok első számában csak Burián Katalin képviselte a magyar színeket: a 100 méteren kedden hetedik versenyző az utolsó 50-et meghúzva, 2:10.22 perces idővel futamgyőztes lett, összesítésben pedig a második helyen jutott az elődöntőbe.



"Az első százötvenen próbáltam visszafogni magam, ennél lassabban nem tudtam volna úszni, nagyon könnyed volt. Aztán az utolsó harminc méteren gondoltam, felpörgetem, de az is csak hetven százalék körüli volt. Soha életemben nem esett még ilyen jól egy 2:10-es idő" - mondta Burián, aki tervei szerint még az elődöntőben is tartalékolni fog. "Ötvenhárom kiló vagyok, nem engedhetem meg magamnak, hogy többször kiússzam magam, nincsenek olyan tartalékaim" - tette hozzá.



Férfi 50 méter gyorson Bohus Richárd lépett vissza, Németh Nándor 22.77 másodperccel a 26., Holoda Péter egy századdal rosszabb idővel (22.78) közvetlenül mögötte a 28. helyen végzett.



"Itt nincs az, hogy valaki meghal és én rá tudok úszni, ha oda állok a többiek mellé akkor van köztünk egy óriási különbség izomban" - mondta Németh.



Szilágyi Liliána 50 méter pillangón, 27.09-es idejével a 21. lett.



Férfi 100 méter pillangón a címvédő Cseh László mellett a 200-on győztes Milák Kristóf, valamint Biczó Bence állt rajthoz. Elsőként utóbbi ugrott vízbe, 54.53 másodperccel a negyedik lett futamában, ezzel 45. helyen fejezte be a versenyt. Cseh remek hajrával 51.92-es idővel nyerte futamát, így a negyedik, Milák pedig 52.04-gyel az ötödik helyen jutott az esti elődöntőbe.



"Egy kicsit jobbat szerettem volna, de talán kezdésnek ez nem rossz. Az elődöntőben ennél mindenképpen jobb teljesítmény kellene, az eleje nem volt rossz, de azért a repülés hiányzik. Továbbra sem tudok nagyon mit mondani, megyek előre és mindent megpróbálok" - fogalmazott a 14-szeres Európa-bajnok veterán.



"Mindenféleképpen az élmezőnyben akartam továbbjutni, szerettem volna ha minden klappol, viszont technikailag inkább ez egy kétszázas tempó volt. Az elődöntőben szerintem már nem lehet spórolni" - mondta a 18 éves Milák.



Női 50 méter mellen Sztankovics Anna országos csúcsától egyetlen tizeddel elmaradva, 31.15-ös idővel a 12. helyen jutott tovább.



"Nagyon fáradtan keltem és a melegítést is lassúnak éreztem. Bíztam benne, hogy tudok középdöntős időt úszni, délután pedig még jobban megy majd" - mondta Sztankovics.



A Bohus Richárd, Lobanovszkij Maxim, Verrasztó Evelyn Szilágyi Liliána összeállítású 4x100 méteres vegyes gyorsváltó 3:30.80 perccel a hetedik idővel döntőt úszhat.