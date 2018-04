Labdarúgás

Magyargyalázó, vulgáris zene szólt a focimeccs előtt

Magyargyalázó, erőszakra uszító, rendkívül vulgáris népzene-feldolgozást játszottak le a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK labdarúgócsapatnak a Juventus Bucuresti elleni, hétfői idegenben vívott mérkőzése előtt. 2018.04.10 12:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A népzene-feldolgozás a Bukarest melletti Voluntari stadionjában - melyet a Juventus hazai pályaként használ - fél órával a mérkőzés előtt volt hallható, amikor a csapatok melegítettek - írja a Főtér.ro.



A Juventus vezetői tévedésből használt adathordozóval magyarázták az esetet, hozzátéve, hogy a stadiont és a bemondót is a FC Voluntaritól bérelték.



Az elsőosztályú bajnokságot szervező Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) közleményben ítélte el a történteket, a szövetség részéről pedig Radu Visan főtitkár hívta fel Csinta Samu, a Sepsi OSK klubigazgatóját, hogy elnézést kérjen a történtekért és szigorú büntetést helyezzen kilátásba a Juventus számára.



Közleményben ítélte el a történteket a Román Labdarúgó Szövetség (FRF) is. A szövetség nyomatékosította: a mérkőzéseket a fair-play és a verseny szelleme kell, hogy jellemezze, nem pedig a gyűlölet és az erőszak szelleme. A szövetség közölte: az ügyet a fegyelmi bizottsága vizsgálja meg, mely a mérkőzésről készült hivatalos jelentést veszi alapul az álláspontja kialakításakor.



Csinta Samu, a Sepsi OSK klubigazgatója az MTI-nek elmondta: az uszítás bekerült a mérkőzés hivatalos jelentésébe, ezért a Sepsi OSK csak azt várja el, hogy az illetékes szervek végezzék a dolgukat. A klubvezető hozzátette: tudomása szerint egy brassói magánszemély ügyészségi feljelentést is tett az ügyben.



A Sepsi OSK a pályán állt bosszút a történtekért: 2-0-ra legyőzte a Juventust, és ezzel a Liga 1-ben bennmaradást jelentő helyre lépett előre a tabellán.