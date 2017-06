Adócsaló futballista

Ha fizet, megúszhatja a börtönt Messi

Fotó: AFP

Az illetékes ügyész nem ellenzi, hogy az adócsalás miatt elítélt Lionel Messi pénbírsággal váltsa ki 21 hónapos börtönbüntetését - írja a 24.hu.

A jogász hangsúlyozva, hogy a büntetés bírságra váltását csak akkor fogadja el, ha a törvények által előírt legmagasabb összeget szabják ki az argentin futballsztárra.

Az FC Barcelona játékosát tavaly ítélték el, miután bebizonyosodott, hogy a 2007-2009 közötti időszakra vonatkozóan rossz adóbevallást adott be; a spanyol adóhatóság szerint 4,1 millió (1,26 milliárd forint) eurót nem fizetett be. A bíróság a 21 hónapos börtön mellett kétmillió (616 millió forint) eurós bírságot is kiszabott a csatárra.

A portál szerint Messinek valószínűleg akkor sem kellene börtönbe vonulnia, ha nem váltják át a 21 hónapot pénzbüntetésre, mivel Spanyolországban az első bűncselekmény esetében a két évnél rövidebb időtartamra szóló börtönbüntetéseket általában felfüggesztik.

A Reuters úgy számol, hogy a kétmillió eurón felül várhatóan további 255 500 eurót kell majd fizetnie büntetésként a 30. születésnapját szombaton ünneplő labdarúgónak.