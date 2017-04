Sport

Úszó országos bajnokság - Hosszú és a Gyurta fivérek győzelmei a zárónapon

Zsúfolt programmal, tizenkét döntővel ért véget az úszók Debrecenben rendezett országos bajnoksága szombaton, amely a Gyurta fivéreknek egy-egy, Hosszú Katinkának két aranyérmet hozott. 2017.04.23 08:16 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A háromszoros olimpiai bajnok, s az ob befejező napján is minden egyéni döntőben érdekelt Hosszú nagy csatában nyert 200 méter gyorson: az este első fináléjában 57 századdal volt fürgébb, mint rendkívül tehetséges riválisa, a 15 esztendős Késely Ajna. Az "Iron Lady" sikerét hozta az 50 méter hát fináléja is, nem bírt viszont az ifjúsági olimpiai bajnok, az év elejétől Amerikában készülő Szilágyi Liliánával, aki 100 méter pillangón 11 századdal jobb volt nála. Hosszú összességében hat egyéni arannyal zárt az ob-n, ezzel a viadal legeredményesebb versenyzője lett.



A telt ház előtt zajló szombati küzdelmekben Kapás Boglárka 800 méter gyorson úgy diadalmaskodott, hogy 8:24.76 perccel a világranglistán az ötödik pozíciót jelentő időt produkált.



Az ifjú Molnár Flóra egészen egyedi mesterhármast ért el: az 50 m gyors és az 50 m pillangó után megnyerte az 50 méteres mellúszást is.



A férfiaknál Gyurta Dániel, a 200 méteres mellúszás londoni olimpiai bajnoka, aki az ob-n a 100-as távon is diadalmaskodott, 50 méteren sem talált legyőzőre: öt tizeddel elmaradva a tizenöt éve élő magyar rekordtól, 28.11 másodperces idővel nyert. Magabiztosan végzett az első helyen öccse, Gyurta Gergely is, aki 1500 méteren csapott a célba a legjobb idővel. Így a testvérek tripláztak, hiszen az első és a harmadik nap után a negyediken is aranyérmet nyertek.



A többszörös olimpiai érmes, világ- és Európa-bajnok, országos csúcstartó Cseh László 100 méter pillangón második lett, előtte végzett a nála 14 évvel fiatalabb, érdi junior Európa-bajnok Milák Kristóf, aki maga mögé utasított további olyan neves versenyzőket is, mint a negyedikként végzett Kenderesi Tamás és az ezúttal csak ötödik Biczó Bence. Milák - Cseh Lászlót lehajrázva - a világranglistán hetedik helyet érő idővel nyert.



A 200 m gyorson első Bernek Péter harmadik egyéni aranyérmét nyerte a 400 m gyors és 200 m hát után, míg 50 m háton az Eb-ezüstérmes, Szilágyihoz hasonlóan az Egyesült Államokban készülő Bohus Richárd diadalmaskodott.



A magyar szövetség korábbi döntése értelmében az ob kínálta az utolsó lehetőséget a versenyzőknek arra, hogy kiharcolják a csapatba kerülést a hazai rendezésű vizes világbajnokságra. A vb-induláshoz szükséges A szintes időket tavaly március 1-től lehet teljesíteni. A hazai vb-re Sós Csaba szövetségi kapitány a tervek szerint a két legjobb idővel rendelkező versenyzőt nevezi a csapatba, ők pedig innentől kezdve védettséget élveznek.

Eredmények:

férfiak:

50 m mell:

1. Gyurta Dániel (UTE) 28.11 mp

2. Danila Dolenko (orosz) 28.51

3. Horváth Zoltán (Római SE) és Rozanovic Ádám (HÓD ÚSE) 28.81-28.81 50 m hát:

1. Bohus Richárd (Békéscsaba) 25.16

2. Balog Gábor (Győri ÚSE) 25.56

3. Szentes Bence (Győri ÚSE) 25.62

200 m gyors:

1. Bernek Péter (BVSC-Zugló) 1:48.54 p

2. Milák Kristóf (Érd) 1:48.82

3. Németh Nándor (Egri ÚK) 1:49.25

100 m pillangó:

1. Milák Kristóf (Érd) 51.98 mp

2. Cseh László (Egri ÚK) 52.36

3. Pulai Bence (Kőbánya SC)0:52,74

1500 m gyors:

1. Gyurta Gergely (UTE) 15:05.12

2. Kalmár Ákos (Baja) 15:16.60

3. Lakatos Dávid (Egri ÚK) 15:20.68

4x100-as vegyesváltó:

1. Kőbánya SC 3:40.75 (Telegdy Ádám, Horváth Dávid, Pulai Bence, Pulai Vince)

2. Egri ÚK 3:43.57 (Németh Nándor, Takács Tamás, Cseh László, Holló Balázs)

3. BVSC-Zugló 3:44.27 (Bernek Péter, Verrasztó Dávid, Biczó Bence, Drigán Zoltán)

nők:

200 m gyors:

1. Hosszú Katinka (Iron Aquatics) 1:57.29 p

2. Késely Ajna (Kőbánya) 1:57.86

3. Verrasztó Evelyn (BVSC-Zugló) 1:58.44

50 m mell:

1. Molnár Flóra (Délzalai VSE) 32.12 mp

2. Szurovcsák Ivett (Nyíregyháza) 32.24

3. Hosszú Katinka 32.28

100 m pillangó:

1. Szilágyi Liliána (BHSE) 59.04

2. Hosszú Katinka 59.15

3. Jakabos Zsuzsanna (Győri ÚSE) 59.59

50 m hát:

1. Hosszú Katinka 28.54

2. Joó Sára (Érd) 28.95

3. Burián Katalin (Egri ÚK) 0:28.97

800 m gyors:

1. Kapás Boglárka (UTE) 8:24.76

2. Késely Ajna (Kőbánya SC) 8:31.05

3. Juhász Adél (Kiskunhalas) 8:44.09

4x100 m női vegyesváltó:

1. Győri ÚSE 4:11.98 (Dobos Dorottya, Jakabos Zsuzsanna, Gyertyánffy Sára, Kovács Réka)

2. MTK 4:14.56 (Ollé Mónika, Kotnyek Bettina, Bokros Blanka Melinda, Gyurinovics Fanni)

3. Vasas 4:14.65 (Szabó-Feltóthy Eszter, Labán Eszter, Galamb Szimonetta, György Réka)