Peking 2022

Téli olimpia: a NOB további óvintézkedésekre hívta fel a sportolók figyelmét

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) további elővigyázatossági intézkedésekre hívta fel a téli játékokra utazó sportolók figyelmét a pandémia miatt.



Az insidethegame.biz honlapja szerint a szervezők szigorú egészségügyi kézikönyvét kiegészítve a NOB készített egy útmutatót, amely a kiutazás előtti pár napra és a játékok időszakára is tartalmaz ajánlásokat a koronavírus terjedésének megelőzésére.



A dokumentum szerint a versenyzőknek utazás előtt célszerű elkerülniük az olyan létesítményeket - mint például a vendéglátó egységeket -, amelyekben kisebb vagy nagyobb tömeggel találkozhatnak. Továbbá a minimumra kell csökkenteniük a fizikai érintkezések számát a zárt buborék rendszerbe érkezésük előtt, amely az olimpián fogja várni őket.



A február 4-én kezdődő téli ötkarikás játékok előtt két negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk a versenyzőknek a beutazáshoz, a helyszínen pedig napi tesztelés lesz, ezért az olimpiai faluba érkezést követően is óvatosságra int az ötkarikás testület.



Azoknak, akik rendelkeznek koronavírus elleni két oltással, nem kötelező 21 napos karanténba vonulniuk a verseny előtt. A faluból kizárólag a jóváhagyott úti célra szállíthatják el a résztvevőket.



A versenyt megelőző buborékban a NOB háromnapos egyéni karantént javasol a kontakt személyeknek. Rájuk - a tokiói játékokhoz hasonlóan - napi két tesztelés és egy másik elkülönített rendszer vár majd az utazást és az étkeztetést illetően.



Minden téli olimpián közreműködőnek kötelező felvennie az emlékeztető oltást legkésőbb 14 nappal a játékok előtt.



Bár az utóbbi hetekben két kínai városban is szigorításokat vezettek be az új variáns terjedése miatt, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) múlt héten azt jelezte, hogy nem számol a fertőzés fokozott kockázatával a téli játékokon.



A pekingi téli olimpiára február 4. és 20. között kerül sor.