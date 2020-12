Sport

Tokió 2020 - Phelps szerint nem lesz "tiszta mezőny" az olimpián

Doppinggyanújának adott hangot a jövő nyáron Tokióban indulókat illetően az úszólegenda Michael Phelps, minden idők legeredményesebb olimpikonja, aki a 2016-os riói játékok után vonult vissza. 2020.12.17 02:30 MTI

A négy olimpián gyorson, pillangón, vegyesen és váltókban 28 érmet, közte 23 aranyat begyűjtött amerikai klasszis versenyző a CNN-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: szerinte nem lesz "tiszta mezőny" a 2020-ról 2021-re halasztott ötkarikás játékokon a japán fővárosban.



"Őszintén szólva nem tudom, hogy egész pályafutásom során versenyeztem-e valaha is tiszta mezőnyben, s nem hiszem, hogy bármi is változott" - jelentette ki a 35 esztendős Phelps, aki azt állította, hogy egyetlen más olimpikon sem esett át annyi doppingvizsgálaton, mint ő.



Olimpiái közül 2004-ben Athénban hat, 2008-ban Pekingben nyolc, 2012-ben Londonban négy, 2016-ban Rio de Janeiróban pedig öt aranyat nyert, továbbá három ezüstöt és két bronzot is szerzett egyéniben és váltóban. A 39 - benne 29 egyéni - világcsúcsot jegyző Phelps a világbajnokságokon 26 elsőséget gyűjtött 2001 és 2011 között.