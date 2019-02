Olimpia

Téli EYOF - Két-két magyar arany- és bronzérem a zárónapon

2019.02.15 16:44

A férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók ismét taroltak: az 1500 méter után Talabos Attila 1000 méteren is győzött, míg az 500-on harmadik Bontovics Balázs ezúttal is bronzérmes lett. A nők hasonló számában Dobrán Fanni nyolcadik, Somogyi Barbara pedig tizedik helyen zárt. A négy sportoló együtt a vegyesváltók döntőjében is az élen végzett.



Az utolsó magyar érmet a Biró Blanka, Dobor Dia Regina, Szarvas Kristóf és Tatár Lőrinc Sebestyén összeállítású vegyes curlingcsapat szerezte, amely a reggeli elődöntőben 8-3-ra kikapott a svájci négyestől, a délutáni helyosztón azonban 10-3-ra felülmúlta a lengyel kvartettet.



Az alpesi sízőknél a Hozmann Szonja, Tóth Zita, Hoque Isbat Áron, Tausz András alkotta magyar négyes kilencedik lett a csapatversenyben.



A magyar EYOF-csapat három-három arany- és bronzéremmel fejezte be szereplését a bosnyák fővárosban, ahol a záróünnepségen a legeredményesebb versenyző, a háromszoros győztes Talabos viszi majd a magyar zászlót.



Magyarországot öt alpesi síző, négy-négy curlinges és rövidpályás gyorskorcsolyázó, három sífutó és egy műkorcsolyázó képviselte a hétfőtől péntekig rendezett versenyeken.



A téli EYOF-okon Magyarország 21 érmet nyert, benne tíz aranyat.