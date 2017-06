Ifjúsági olimpia

EYOF - Az Olimpia Éjszakáján megérkezett Budapestre a láng

Péntek este, az olimpia nemzetközi napján megérkezett Budapestre a július 23-án kezdődő győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) lángja. 2017.06.24 13:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapja szerint az Olimpia Éjszakája elnevezésű eseményen - a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megalakulásának 123. évfordulóján - Kammerer Zoltán olimpiai bajnok kajakos, EYOF-nagykövet mellett többen is futottak vele a Hősök terén, köztük néhányan az olimpiai fesztiválra készülő fiatalok közül.



"Olimpiai bajnokként is úgy gondolom, mindennek az alapja az, hogy gyerekeink már fiatal korukban is megtanulják, milyen jó játék a sport, milyen sok jót tud adni az életünkben" - fejtette ki köszöntőjében Fábián László, a MOB megbízott főtitkára, a magyar EYOF-csapat vezetője. Hozzátette: Győr nagyon készül az EYOF-ra, komoly infrastrukturális fejlesztések valósultak meg, a szervezés a finisben van.

MTI/Balogh Zoltán

A fáklya a KSI vízitelepéről indulva látványos éjszakai felvonulás keretében a Kopaszi-gát felé, a Lágymányosi öbölbe utazott tovább, 24 sárkányhajón csaknem ötszáz ember kíséretében. A hajókban több olimpiai bajnok és érmes is része volt az eseménynek: Fábián László és Kammerer Zoltán mellett többek közt Szabó Gabriella és Kőbán Rita kajakos, Kozmann György kenus, Martinek János öttusázó, Imre Géza vívó és Gergely István vízilabdázó.



A július 23. és 29. között sorra kerülő EYOF a 14 és 18 év közötti fiatalok versenye, amelyen tíz sportágban 130 versenyszámot rendeznek. A győri eseményre ötven országból 2500 sportolót és 1100 kísérőt várnak.